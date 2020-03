Włochy: 475 ofiar śmiertelnych wirusa w jedną dobę

Jak informuje Agencja Prasowa Reuters, w przeciągu ostatnich 24 godzin doszło do największego skoku ofiar śmiertelnych spowodowanych koronawirusem. W zaledwie jeden dzień zmarło 476 osób.

Jak informuje Reuter przedstawiciele włoskich władz poinformowali, że w przeciągu ostatnich 24 godzin zostało odnotowanych 475 zgonów w wyniku zarażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła aż o 19%, w tym momencie jest to blisko trzy tysiące osób.

Według komunikatu, liczba osób „ozdrowiałych” zwiększyła się z 2941 do 4025. Zwiększa się też nieznacznie liczba osób w stanie krytycznych, dobę temu było to 2060 osób, teraz jest to 2257.

Najbardziej dotkniętym obszarem Włoch jest Lombardia, w ciągu omawianego okresu zmarło tam 319 osób.

Jak informowaliśmy, Attilio Fontana, Gubernator Lombardii zaapelował do personelu medycznego, który w ostatnim czasie przeszedł na emeryturę o pomoc w walce z pandemią – pisze Reuters. Do tej pory część włoskich pracowników służby zdrowia również zostało zarażonych. Szacuje się, że jest to około ośmiu procent personelu.

„Apeluję z całego serca do wszystkich lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego, który w ostatnich dwóch latach przeszedł na emeryturę, pomóżcie nam” – mówił Fontana na konferencji prasowej.

Gubernator Lombardii stwierdził, że możliwe są kolejne posunięcia jeśli sytuacja nie ulegnie polepszeniu. Według niego za wiele osób ignoruje blokadę i wychodzi z domu.

„Niestety, liczby zakażonych nie spadają, ciągle rosną” – mówił. „Z każdym wyjściem z domu narażacie siebie i innych na ryzyko. Prosimy was o poświęcenie by ratować życia”.

Próbując zaspokoić nagłą potrzebę na personel medyczny, włoski rząd ogłosił we wtorek, że dziesięć tysięcy studentów kierunków lekarskich otrzyma dyplomy bez końcowych egzaminów. Studenci będą mogli zrobić specjalizację po opanowaniu pandemii.

Rząd zamknął restauracje, bary i większość sklepów. Dodatkowo zawiesił działalność szkół i uniwersytetów, zalecił także mieszkańcom pozostanie w domach przynajmniej do trzeciego kwietnia.

„Nie wiem czy środki przez nas podjęte będę rozszerzone po trzecim kwietnia” – mówiła Paola De Micheli, minister infrastruktury. „Podejmiemy decyzje bazując na liczbach i zdarzeniach. Nie możemy wykluczać niczego. Wszystkiego dowiemy się w najbliższych dniach”.

Kresy.pl/Reuters