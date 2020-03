Sąsiedzki „patrol” próbował przeganiać spacerowiczów z podwrocławskiej wsi

We wsi Kotowice pod Wrocławiem grupa ludzi ubranych w skafandry ochronne i z przedmiotem przypominającym broń nagrała film na którym oświadczyła, że blokuje wjazd do miejscowości.

O sprawie napisała w niedzielę „Gazeta Wrocławska”. „Na portalu społecznościowym facebook opublikowano dwa nagrania, na którym widać jak kilka osób blokuje wjazd do podwrocławskiej wsi. Dwie osoby ubrane są w białe kombinezony i maski. Jest też mężczyzna w mundurze i z przedmiotem przypominającym broń przyczepionym do nogi” – na portalu gazety opisano sceny z nagrania, które już zostało usunięte. Jeden z członków grupy mówił: „Kwarantanna. Bronimy Kotowic”. Na jednym z nich widać było jak jeden z mężczyzn rozmawia z pasażerem jakiegoś samochodu. Inni rozciągają biało-czerwoną taśmę w poprzek drogi. Pierwotnie nagrania pojawiły się na stronie „Moje Kotowice” w sobotę.

„Gazeta Wrocławska” twierdzi, że grupa, która nagrała się w czasie domniemanej blokady wjazdu do wsi miała ją ustanowić po to, by zniechęcić do przyjazdów do Kotowic mieszkańców innych miejscowości. W ostatnim okresie w Kotowicach miało się pojawić, mimo trwającej w kraju generalnej kwarantanny, wielu ludzi urządzających sobie spacery w okolicy wsi. Kotowice są położone około 10 km od Wrocławia, w zalesionym obszarze w dolinie Odry.

„Nie wiem co to za ludzie. To na pewno ani ja, ani władze gminy Siechnice nie zleciły blokowania wjazdu do wioski” – skomentowała sprawę sołtys Kotowic Małgorzata Mokrowska – „Nie ma stref z zakazem wjazdu”. Gazeta pisze jednak, że akcja opisana przez „Gazetę Wrocławską” może być spowodowana odpowiedzią na problemy stwarzane przez przyjezdnych. Na tej samej stronie „Moje Kotowice” pojawiły się zdjęcia poboczy lokalnych dróg zastawionych samochodami osób, które postanowiły urządzić sobie spacer w pobliskim lesie.

Gazeta cytuje także komentarze jakie pojawiły się na Facebooku pod zamieszczonymi nagraniami: „Ci ludzie nie rozumieją, że robią zagrożenie dla innych”, a także „Pod sklepem jeszcze więcej, miastowi nam wirusy wiozą”.

We wtorek rząd ogłosił wprowadzenie na terenie całego kraju generalnej kwarantanny. Zakłada ona zakaz opuszczania domów w celu innym niż wykonanie niezbędnej pracy, zakupów, bądź pomocy rodzinie oraz zakaz zgromadzeń więcej niż dwóch osób.

