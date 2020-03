Prezydent Wrocławia zachęca do zostania w domu… po ukraińsku

W piątek prezydet Wrocławia, Jacek Sutryk, opublikował na Twitterze filmik, na którym zachęca do pozostania w domach w związku z epidemią koronawirusa. Robi to… po ukraińsku.

„Drodzy mieszkańcy miasta” – rozpoczyna się komunikat prezydenta.

Jutro jest pierwszy dzień wiosny i, jak widzimy, pogoda umożliwi nam opuszczenie domu na weekend. Ale wzywam was do przestrzegania reżimu kwarantanny, aby nie marnować naszych wspólnych wysiłków w walce z wirusem – napisał i powiedział Sutryk. Wszystko po ukraińsku.

Дорогі мешканці міста, завтра – перший день весни і як бачимо, погода нам сприяє і спонукатиме на вихідні вийти з дому. Але прошу вас: дотримуймося карантинного режиму, не змарнуймо наших спільних зусиль в боротьбі з вірусом. #залишайсявдома#wroclaw pic.twitter.com/uSZ3Ujnyrm — Jacek Sutryk (@SutrykJacek) March 20, 2020

Pod koniec zeszłego roku opisywaliśmy jak Wrocław stał się „polskim Kijowem” – ukraiński portal „Europejska Prawda” opublikował wtedy reportaż na temat sytuacji i perspektyw Ukraińców we Wrocławiu, szukając odpowiedzi, „jak Wrocław stał się liderem integracji Ukraińców” i dlaczego władze miasta tak mocno inwestują w działania na rzecz mniejszości ukraińskiej.

Pisalismy wtedy, że na mocy decyzji Rady Miasta Wrocławia w głosowaniu w sprawie w ramach budżetu obywatelskiego w mieście mogli wziąć udział mieszkający w nim obcokrajowcy. Dotyczyło to przede wszystkim Ukraińców. Władze miasta nie podały, ilu z nich wzięło udział w takim głosowaniu. Portal pisze jednak, że według różnych szacunków, w liczącym blisko 650 tys. mieszkańców Wrocławia mieszka od 50 do nawet 100 tys. Ukraińców. Przypomnijmy, że już dwa lata temu lokalne media pisały, że co dziesiąty mieszkaniec miasta jest Ukraińcem. We Wrocławiu funkcjonuje również stanowisko pełnomocnika prezydenta miasta ds. mieszkańców ukraińskiego pochodzenia – jest nim przedstawiciela społeczności ukraińskiej.

Kresy.pl