Działacze LGBT zakłócili uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych m.in. puszczając pieśń włoskich komunistów

Działacze z tęczowymi flagami pojawili się w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pod sanktuarium św. Ojca Pio przy ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” na warszawskim Gocławiu. Zakłócili odbywające się tam uroczystości. Transmitowali swoje działania na Facebooku.

Celem działaczy LGBT było zamanifestowanie przeciwko celebrującemu mszę za Wyklętych abp Markowi Jędraszewskiemu. Sprofanowali godło i flagę Polski, poczas hymnu wykrzykiwali hasła i zakłócali modlitwę. Na miejscu pojawił się m.in. Bart Staszewski, który „zasłynął” dokręcaniem do tablic z nazwami miejscowości znaków z napisem „strefa wolna od LGBT”.

W czasie uroczystości i oddawania hołdu gen. Fieldorfowi działacze wykrzykiwali: Wolność, równość, akceptacja!

Jedna z uczestniczek demonstracji przez megafon wykrzykiwała w stronę abp. Jędraszewskiego: Oskarżam go o każdy akt agresji, który spotyka osoby LGBT+! Oskarżam go o to, że jest jednym z tych, którzy spowodowali te akty! Przemoc symboliczna obecna w Kościele katolickim, przyzwolenia na hejt. Oskarżała Kościół o Holokaust i sugerowała, że działania abp Jędraszewskiego prowadzą do tego samego, a wśród Żołnierzy Wyklętych byli „zbrodniarze”.