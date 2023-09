SG zatrzymała 32 osoby w dostawczym Iveco. Nielegalni imigranci byli przemycani przez Łotysza do Niemiec

W czwartek 7 września funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu skontrolowali jadące w kierunku Niemiec dostawcze Iveco na polskich numerach rejestracyjnych. Okazało się, że w środku były 32 osoby i kierowca. Obywateli Syrii znaleziono w tylnej, zamkniętej i pozbawionej okien przestrzeni ładunkowej auta.

Po przeprowadzeniu kontroli legalności pobytu stwierdzono, że obywatele Syrii (31 mężczyzn) przebywali na terytorium RP nielegalnie. Ustalono ponadto, że przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski, w byłym drogowym przejściu granicznym Zwardoń-Skalité. Mężczyzn zatrzymano, pozostają w dyspozycji Placówki SG w Zgorzelcu. Otrzymają decyzje o zobowiązaniu do powrotu.

Kierowca, obywatel Łotwy został zatrzymany za udzielenie im pomocy w przekroczeniu granicy wbrew przepisom.

Tego samego dnia, funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu uzyskali informację o poruszających się autostradą A4 w kierunku Niemiec 3 pojazdach (dwóch busach oraz jednym pojeździe osobowym), w których mogli być przewożeni cudzoziemcy. Informację przekazano także sąsiednim placówkom SG w Legnicy i Tuplicach oraz, za pośrednictwem Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku – służbom niemieckim.

Dzięki szybkiej komunikacji między wszystkimi jednostkami zatrzymano oba poszukiwane busy na terytorium Niemiec. W pierwszym z nich (marki Fiat Ducato na węgierskich numerach rejestracyjnych) było 24 obywateli Syrii (w tym kierowca i dwoje małoletnich), w drugim z kolei (marki Mercedes Benz na niemieckich numerach rejestracyjnych) – 31 obywateli Syrii (w tym kierowca). Nielegalni migranci pozostają w dyspozycji Inspekcji Policji Federalnej Niemiec w Forst.

Jak informowaliśmy w drugiej połowie sierpnia, do końca lipca br. Niemcy zgłosiły do przekazania Polsce niemal 3,4 tys. cudzoziemców, przy czym do tej pory odesłano niespełna 500 osób. To m.in. obcokrajowcy, którzy przebywali w Niemczech nielegalnie, a wcześniej byli w Polsce.

Wśród cudzoziemców cofniętych do Polski z Niemiec najliczniejszą grupę stanowili obywatele Gruzji (89 osób), obywatele Rosji – głównie narodowości czeczeńskiej (86 osób) oraz obywatele Iraku (51 osób). Jeśli chodzi o osoby przekazywane ze wszystkich państw członkowskich UE, to najczęściej są to Czeczeni z Rosji (138 osób), a także obywatele Ukrainy (104 osoby) i Gruzji (95 osób).

Kresy.pl / strazgraniczna.pl