Rząd Wielkiej Brytanii deklaruje walkę z fałszerzami aplikacji azylowych

Rząd Wielkiej Brytanii powołał „grupę zadaniową” do eliminacji prawników czerpiących zyski z fabrykowania wniosków o azyl z fałszywymi przesłankami.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii, że jednostka – dla której nie ma na razie nowych funduszy, jak podkreśliła telewizja Sky News, połączy organy regulacyjne, zespoły organów ścigania i inne departamenty rządowe, aby działać przeciwko radcom prawnym i adwokatom, którzy oszukują sądy w procedurach azylowych.

Deklaracja brytyjskiego ministerstwa pojawiła się po reportażu gazety „Daily Mail” napisanego przez dziennikarza, który udając imigranta nie mającego podstaw dla azylu uzyskał od szeregu prawników deklarację pomocy w złożeniu fałszywego wniosku o taki status w zamian za tysiące funtów.

Solicitors Regulation Authority (SRA) zabrania prawnikom oszukiwania sądów, a każdy akt nieuczciwości lub braku uczciwości może skutkować ich usunięciem. Niemniej Law Society, które reprezentuje prawników w Anglii i Walii, stwierdziło, że władze mają już niezbędne kompetencje i instytucje, aby radzić sobie z doradcami imigracyjnymi zaangażowanymi w niewłaściwe postępowanie. Dodał, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych koncentruje się na „niewielkiej mniejszości prawników”, a nie na „znaczących” zaległościach w rozpatrywaniu wniosków o azyl i „niewykonalności ustawy o nielegalnej migracji”.

Minister sprawiedliwości Alex Chalk przyznał, że tylko „niewielka mniejszość” prawników prowadzi działalność niezgodną z prawem, ale ocenił, że wyrządzają „niezwykle istotną i poważną szkodę”. Jak dodał – „Za każdym razem, gdy wymyślają oszukańczą narrację, która prowadzi do tego, że ta osoba zostaje w kraju, może to być ktoś, kto absolutnie nie ma prawa tu być, więc jest to niezwykle poważne, a także bardzo osłabiające zaufanie do prawników jako całości”. Podsumowując minister ocenił – „może to być niewielka mniejszość, ale wpływ, jaki wywiera, jest nieproporcjonalnie poważny”.

Minister przyznał również, że grupa zadaniowa, która prowadziła wstępne prace w ciągu ostatnich kilku miesięcy i została uwzględniona w ustawie Borisa Johnsona o obywatelstwie i granicach, nie jest nowa.

Jednak jak zrelacjonowała Sky News Partia Pracy oskarżyła rząd o wykorzystanie nowej grupy do „odwrócenia uwagi” od zacinania się systemu azylowego, mówiąc, że jest ponad 170 tys. nierozstrzygniętych spraw.

Louise Haigh, sekretarka ds. transportu laburzystowskim gabinecie cieci, powiedziała Sky News: „Słuszne jest podjęcie działań przeciwko takim prawnikom, ale oczywiście reprezentują oni mniejszość swojego zawodu… a to nie wystarczy, aby rozwiązać główne problemy w systemie azylowym. Zadeklarowałą, że jej partia ma „praktyczny, jasny i wykonalny plan” usprawnienia procedury azylowej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że dotychczasowa praca grupy zadaniowej obejmowała opracowanie nowego pakietu szkoleniowego dla personelu pierwszej linii, który pracuje w systemie imigracyjnym, aby pomóc im zidentyfikować i zgłosić podejrzane działania. Ministerstwo dodało, że w przypadku podejrzenia działalności przestępczej przesłano już wydziałom policji.

Minister spraw wewnętrznych Suella Braverman, mówiąc o grupie zadaniowej, powiedziała: „Nieuczciwi prawnicy imigracyjni muszą zostać wykorzenieni i postawieni przed wymiarem sprawiedliwości”.

Czytaj także: Albania zobowiązała się odebrać swoich obwyateli z Wielkiej Brytanii

news.sky.com/kresy.pl