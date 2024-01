Rosyjski polityk grozi “przecięciem korytarza” do Królewca

Wypowiedzi znanych z nacjonalizmu ministrów wywołały krytykę na arenie międzynarodowej. We wtorek zareagował Depatament Stanu USA. „Ta retoryka jest zapalna i nieodpowiedzialna”, powiedział rzecznik amerykańskiej dyplomacji Matthew Miller, co było stosunkowo rzadkim przypadkiem kytykowania izraelskich polityków po imieniu i nazwisku, jak ocenił "Times of Israel".

"Chcemy zachęcić do dobrowolnej emigracji i musimy znaleźć kraje chętne do ich wzięcia” - powiedział w sobotę minister sprawiedliwości Smotricz w wywiadzie dla Channel 12. „Nie możemy wycofać się z żadnego terytorium, na którym jesteśmy w Strefie Gazy. Uważam, że nie tylko nie wykluczam żydowskiego osadnictwa tam, ale uważam to, za ważną rzecz ” - powiedział z kolei minister bezpieczeństwa narodowego Ben-Gewir na poniedziałkowym spotkaniu swojej frakcji w poniedziałek. Jak uznał - "Wojna stanowi „możliwość skoncentrowania się na zachęcaniu do migracji mieszkańców Gazy” - Ben-Gewir powiedział dziennikarzom i członkom swojej skrajnie prawicowej partii Otzma Yehudit (Żydowska Siła), nazywając taką politykę „poprawnym, sprawiedliwym, moralnym i ludzkim rozwiązaniem”.