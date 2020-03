Rosyjski dowódca chwali się, jak jego okręt podwodny przepłynął przez Cieśninę Beringa, niewykryty przez USA

Rosyjski okręt podwodny klasy Borei, „Aleksandr Newski”, zdołał przepłynąć na rosyjski Daleki Wschód przez Cieśninę Beringa niewykryty przez Amerykanów – twierdzi były dowódca okrętu.

W wywiadzie udzielonym agencji Tass, były dowódca rosyjskiego okrętu podwodnego „Aleksandr Newski”, kapitan 1. klasy Wasilij Tankowid opowiedział, jak jego jednostka, niezauważona przez USA, przepłynęła z bazy Floty Północnej przez Cieśninę Beringa na Kamczatkę.

– Co do jego [okrętu] parametrów niewidzialności, to pod tym względem jesteśmy daleko przed naszymi własnymi i zagranicznymi okrętami. Charakterystyki okrętów amerykańskich nie są nawet blisko naszych niskich poziomów hałasu – twierdzi kpt. Tankowid.

W rozmowie przypomniano o 42-dniowym rejsie okrętu z bazy Floty Północnej na Daleki Wschód, do bazy rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego. Podczas tej podróży, „Aleksandr Newski” pozostawał na powierzchni przez 12 dni, resztę przepłynął w zanurzeniu. Według byłego dowódcy okrętu, Stany Zjednoczone dowiedziały się o tym rejsie dopiero wówczas, gdy przybył on do portu wojennego Wiluczinsk na Kamczatce.

– Udział sił floty, kompetentne stosowanie zdolności okrętu podwodnego i specjalne manewru zniweczyły starania Stanów Zjednoczonych do monitorowania okrętu podczas rejsu. Amerykanie „obudzili się” dopiero, kiedy przybiliśmy do nadbrzeża. Faktycznie, w pewnym momencie całkiem zgubili nasz ślad – twierdzi rosyjski dowódca.

Zdaniem kpt. Tankowida, okręty podwodne klasy Borei są wciąż niewidzialne dla wielu swoich współczesnych, zagranicznych odpowiedników m.in. z uwagi na cichy przebieg i niedostrzegalny ślad w wodzie. – To wyjaśnia, dlaczego nawet w Cieśninie Beringa, gdzie amerykańskie wybrzeże widać gołym okiem, pozostaliśmy niezauważeni i przepłynęliśmy po cichu i spokojnie.

„Aleksandr Newski” to drugi z czterech strategicznych, atomowych okrętów podwodnych projektu 955, klasy Borei, zbudowany w Zakładach Stoczniowych Siewmasz w Siewierodwińsku. Wszedł do służby we Flocie Oceanu Spokojnego w grudniu 2013 roku, ale pozostał w bazie Floty Północnej, gdzie brał udział w testowaniu rakiet balistycznych systemu Buława. Okręt może przenosić 16 pocisków rakietowych tego typu. Do Floty Pacyfiku należy też siostrzana jednostka, „Władimir Monomach”.

