Rosyjscy lekarze nie pozwolili na transport Nawalnego do Niemiec

Niemiecka organizacja pozarządowa wysłała karetkę powietrzną z zespołem specjalistów ds. śpiączki, aby odebrać rosyjskiego polityka opozycyjnego Aleksieja Nawalnego – poinformował w piątek Deutsche Welle. Rosyjscy lekarze twierdzą jednak, że jest on zbyt chory, aby został przeniesiony.

Rosyjscy lekarze odmówili w piątek zgody na przeniesienie opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego, mówiąc, że jego stan jest zbyt poważny, aby pozwolić mu na lot do Niemiec w celu dalszego leczenia – poinformował Deutsche Welle.

Niemiecka grupa praw człowieka miała nadzieję sprowadzić Nawalnego do Berlina na leczenie po tym, jak podejrzewane zatrucie wprowadziło go w stan śpiączki.

Rzecznik Fundacji Cinema For Peace potwierdził DW, że szpital Charite w Berlinie jest gotowy do leczenia Nawalnego. Samolot wyleciał z Norymbergi do rosyjskiego miasta Omsk – około 2200 kilometrów na wschód od Moskwy – we wczesnych godzinach porannych w piątek.

„Jeśli Nawalny będzie gotowy do transportu jutro rano, samolot natychmiast poleci do Berlina. Towarzyszyć będzie mu żona”. Jednak gdy samolot wleciał w rosyjską przestrzeń powietrzną, lekarze stwierdzili, że rosyjski opozycjonista nadal jest zbyt chory, aby go transportować.

Jego rzeczniczka Kira Jarmysz powiedziała, że ​​ta decyzja może zgubić Nawalnego. „Zakaz transportu Aleksieja jest bezpośrednim zagrożeniem dla jego życia. Pozostawanie w szpitalu w Omsku bez sprzętu i diagnozy jest śmiertelne” – poinformowała na Twitterze. „Zakaz przewożenia Nawalnego to zamach na jego życie. Złożono wszystkie niezbędne dokumenty. Wniosek członka rodziny, zgodę kliniki w Niemczech na wizytę, dokumenty do transportu. Decyzja szpitala jest niewytłumaczalna i potworna” – napisała Jarmysz.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekonywał wcześniej, że gdyby Kreml lub rosyjskie Ministerstwo Zdrowia otrzymały wniosek o przeniesienie Nawalnego do zagranicznego szpitala, zostanie to niezwłocznie rozpatrzone.

Jak informowaliśmy wcześniej na naszym portalu, czołowy rosyjski opozycjonista i krytyk rządów „Jednej Rosji” Aleksiej Nawalny przebywa nieprzytomny na oddziale intensywnej terapii w Omsku.

O sytuacji rosyjskiego opozycjonisty poinformowała w czwartek rano jego rzeczniczka Kira Jarmysz. Jej relację przytoczyła telewizja Dożdż. Według niej Nawalny poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia polityka samolot lądował w Omsku. Prosto z lotniska Nawalny został przewieziony do lokalnego szpitala. Trafił na oddział intensywnej terapii.

