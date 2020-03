Rosjanie rozmieszczą pod Kaliningradem nowoczesny radar o zasięgu 3,000 km

W obwodzie kaliningradzkim, niedaleko granicy z Polską, zostanie umieszczony nowoczesny system radarowy, który ma umożliwić Rosjanom monitorowanie przestrzeni powietrznej nad całą Europą. Nowy radar może wykrywać i śledzić pociski manewrujące czy hipersoniczne na dystansie 3000 km.

W czwartek agencja TASS podała, że Rosja zainstaluje na terenie obwodu kaliningradzkiego rada najnowszej generacji, zdolny do prowadzenia obserwacji poza linią horyzontu. Agencja powołała się na swoje źródło w rosyjskim sektorze zbrojeniowym.

Według źródeł rosyjskich, chodzi o radar 29B6 „Kontejner”. Ma on być zdolny do wykrywania i śledzenia rakietowych pocisków manewrujących czy pocisków hipersonicznych na dystansie do 3 tys. kilometrów.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

TASS przypomina, że pierwszy radar typu Kontejner wszedł do służby na początku grudnia ubiegłego roku. Został umieszczony w Republice Mordowi, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, położonej w europejskiej części FR. Ma monitorować przestrzeń powietrzną na zachód od Rosji.

„Drugi radar Kontejner zostanie umieszczony w obwodzie kaliningradzkim. Obecnie rozważanych jest kilka potencjalnych miejsc” – cytuje swoje źródło agencja Tass. Nie sprecyzowało ono, kiedy radar miałby wejść do służby, poza twierdzeniem, że miałoby to nastąpić „w perspektywie krótkoterminowej”. Wcześniejsze informacje sugerowały, że Rosjanie zamierzają umieścić go gdzieś na Dalekim Wschodzie.

Ponadto, dzięki wzajemnemu uzupełnianiu się obu stacji radarowych, Mordowi i Kaliningradu, Rosjanie mają mieć możliwość pokrycia obserwacją radarową całego terytorium Europy, włącznie z Wielką Brytanią. „Co więcej, dane przesyłane z obu stacji będą kompilowane, żeby zwiększyć precyzję” – dodaje źródło.

Dostępne informacje wskazują, że te najnowsze stacje radiolokacyjne potrafią prowadzić obserwacje obiektów na dystansie 3 tys. km i na wysokości do 100 km. Mają też posiadać możliwość wykrywania odgłosów startujących samolotów odrzutowych i rakiet manewrujących.

W grudniu ubiegłego roku rosyjski resort obrony zapowiedział utworzenie wzdłuż granic kraju ciągłego pola obserwacji radarowej. Planowane jest też rozmieszczenie takich systemów radarowych w Arktyce.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak dotąd, Rosjanie zdołali utworzyć wzdłuż granic ciągłe pole obserwacji radiolokacyjnej wczesnego ostrzegania przeciwrakietowego, wykorzystującego stacje typu Woroneż. Zaprojektowano je do wykrywania i śledzenia rakiet balistycznych wystrzeliwanych w kierunku Rosji.

Miesiąc temu pisaliśmy, że Rosjanie instalują na Półwyspie Kolskim dwa zaawansowane systemy radarowe Rezonans-N, mające zwiększyć ochronę Floty Północnej przed atakami ze strony samolotów, pocisków manewrujących i hipersonicznych. Rosja planuje kolejne tego rodzaju inwestycje.

Czytaj także: The National Interest: nowe rosyjskie radary kłopotem dla F-35 i samolotów „stealth”

TASS / Kresy.pl