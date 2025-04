Rosyjskie podmioty prawne i osoby prywatne nie będą mogły zamieszczać reklam w mediach organizacji umieszczonych na liście tak zwanych “organizacji niepożądanych”.

Na oficjalnym rosyjskim portalu informacji prawnej opublikowany został w poniedziałek dekret prezydenta Władimira Putina wprowadzający tego rodzaju zakaz, jak podała agencja informacyjna Interfax. Obowiązuje on zarówno w kwestii organizacji “niepożądanych” założonych w Rosji, jak i w innych państwach.

Dekret wylicza, że zakaz odnosi się do wszelkich podmiotów, których działalność uznawana jest za niepożądaną na terytorium Rosji, stowarzyszeń publicznych, wyznaniowych lub innych organizacji, w stosunku do których sąd wydał prawomocną decyzję o likwidacji lub zakazie, a także w zasobach, do których dostęp jest ograniczony zgodnie z prawem.

To kolejna taka decyzja władz Rosji po zakazie do rosyjskich osób fizycznych i prawnych reklamowania się w środkach przakazu uznanych za tak zwanego “agenta zagranicy”.

Ustawa o organizacjach niepożądanych została przyjęta w Rosji w 2015 roku. Za takie uznaje się organizacje “stanowiące zagrożenie dla ładu konstytucyjnego, obronności i bezpieczeństwa” Rosji. Organizacje niepożądane nie mają prawa do działalności na terytorium państwa rosyjskiego. Organizacjom takim można blokować rachunki bankowe a ich pracownikom grozi zakaz wjazdu do Rosji. Za łamanie zakazu działalności grożą kary finansowe, a w przypadku recydywy – do 6 lat więzienia.

Duma Państwowa podjęła w zeszłym roku inicjatywę rozszerzającą katalog organizacji, które mogą być uznane za niepożądane na terytorium Rosji.

interfax.ru/kresy.pl