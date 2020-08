Rosja przeprowadziła ćwiczenia Iskanderów [+Video]

Taktyczne systemy rakietowe Iskander i wyrzutnie rakiet Tornado-S odbyły w tym tygodniu ćwiczenia w południowym regionie obwodu astrachańskiego – poinformowała agencja prasowa Tass. W ćwiczeniach wzięli udział generałowie i oficerowie rosyjskiego centralnego dowództwa wojskowego.

Jak poinformowała rosyjska agencja prasowa Tass systemy rakietowe Iskander i wyrzutnie rakiet Tornado-S wzięły udział w ćwiczeniach na poligonie w południowych regionie obwodu astrachańskiego. Pierwszy raz o ćwiczeniach poinformowało we wtorek rosyjskie ministerstwo obrony.

Według oświadczenia ćwiczenia z oddziałami rakietowymi i artyleryjskimi zostały przeprowadzone w celu treningu prowadzenia potężnych ataków rakietowych.

One of those Iskander-M 9P78-1 TELs launching a 9M723 short-range ballistic missile. 2/ pic.twitter.com/ebx5YndXJs — Rob Lee (@RALee85) August 6, 2020

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak podało biuro prasowe, manewry miały charakter specjalnego ćwiczenia terenowego, mającego na celu zbadanie doświadczeń związanych ze stosowaniem i obsługą zaawansowanych systemów artyleryjskich.

„Ćwiczenie polowe pod dowództwem rosyjskich oddziałów rakietowych i generała artylerii Michaiła Matwiejewskiego zgromadzi generałów i oficerów centralnego dowództwa wojskowego, dowódców oddziałów rakietowych i artylerii okręgów i formacji wojskowych, dowódców jednostki artylerii rakietowej, szefów ośrodków szkoleniowych, specjalistów z organizacji badawczych Ministerstwa Obrony oraz kadrę kierowniczą i dydaktyczną Wojskowej Akademii Artylerii” – przekazano we wtorek.

An Eastern Military District Iskander-M missile brigade and Southern Military District Tornado-S MLRS with Orlan-10 UAVs conducted a live-fire exercise at Kapustin Yar. Look’s like 3 9M723 missiles were volley-fired before 2 Tornado-S TELs opened fire. https://t.co/0p2l2m5aQT pic.twitter.com/fH6U2yE6ur — Rob Lee (@RALee85) August 6, 2020

Taktyczny system rakietowy Iskander-M jest przeznaczony do rażenia przeciwnika o małych rozmiarach na odległość do 500 kilometrów. Może eliminować wyrzutnie rakiet, artylerię dalekiego zasięgu, samoloty i helikoptery na lotniskach, posterunki dowodzenia i ośrodki łączności.

The exercise did take place at Kapustin Yar and was quite something: Simultaneous #9M723 (#Iskander-M) and Tornado-S #MLRS rocket launches

Video: 2020 ©TASS pic.twitter.com/mOZXsc1MQO — RussianDefence.com (@Russian_Defence) August 6, 2020

