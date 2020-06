Rosja: Pokazano zdjęcia nowego systemu artylerii polowej TOS‑2 [+FOTO]

Na rosyjskich portalach społecznościowych pojawiły się zdjęcia nowego rosyj­skiego sys­temu arty­le­rii polo­wej TOS‑2 Tosoczka. Cztery premierowe egzemplarze mają wziąć udział w tego­rocz­nej defi­la­dzie z oka­zji 75-lecia zwy­cię­stwa nad III Rzeszą, która odbę­dzie się 24 czerwca w Moskwie.

The first appearance of the newest #Russian heavy flamethrower system TOS-2 „Tosochka”. The complex appeared during the training of the Victory Parade in Alabino.

3rd pic CGI@200_zoka @Ninja998998 @VinodDX9 pic.twitter.com/pjEWaMCZeA — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) June 12, 2020

Zdjęcia TOS‑2 Tosoczka zostały wykonane w pod­mo­skiew­skim Alabino. Trwają tam próby wojsk lądowych przed defiladą.

Pierwsza informacja o nowym systemie została przekazana przez dyrek­tora gene­ralnego spółki NPO „Spław” Nikołaja Makarowca w czasie salonu lot­ni­czego MAKS-2017. NPO „Spław” to część NPK „Tiechmasz”, spółki, która nale­ży do kor­po­ra­cji „Rostiech”. Specjalizuje się ona w produkcji rakiet nie­kie­ro­wa­nych i poci­sków kie­ro­wa­nych do sys­te­mów arty­le­rii polo­wej.

Makarowiec powiedział wówczas, że systemu zostały zamówione w ramach pro­gramu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej w latach 2018 – 2025.

Nowy system ma być następcą gąsie­ni­co­wych wyrzutni 220 mm sys­te­mów TOS‑1 Buratino i TOS-1A Sołncepiok. Miał jednak poruszać się na tańszym nośniku – kołowym – posiadającym jednocześnie większy zasięg działania. Zakłada się, że będzie strzelał takimi samymi rakietami.

Wice­mi­ni­ster obrony Rosji Aleksiej Kriworuczko zadeklarował w zeszłym roku, że TOS‑2 spełni w 2020 roku formalne wymogi do rozpoczęcia seryjnej produkcji.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zapowiedziało w marcu bieżącego roku debiut „cięż­kich mio­ta­czy ognia” TOS-1A i TOS‑2 podkreślając, że wezmą one udział w tegorocznej defiladzie z oka­zji Dnia Zwycięstwa. Na obchody przyjechać ma 9 wyrzutni TOS-1A i 4 TOS‑2.

W przypadku TOS‑2 sys­tem kie­ro­wa­nia ogniem umoż­li­wia w pełni zautomatyzowaną pro­ce­durę wypra­co­wa­nia danych do strze­la­nia i otwar­cie ognia. System jest prawdopodobnie kompatybilny z najnowszymi rosyjskimi systemami wspomagania dowodzenia, które korzystają z tzw. sztucznej inteligencji.

