Rosja: Alarmy bombowe w centrum handlowym i na lotnisku. “Powiedziała, że ma bombę”

Pasażerka weszła na pokład samolotu odlatującego z portu Moskwa-Szeremietiewo i oświadczyła, że ma bombę. Z kolei w Petersburgu ewakuowano centrum handlowe London Mall. Powodem były informacje o podłożeniu na jego terenie bomby.

Po piątkowym ataku pod Moskwą w Rosji dochodzi do kolejnych incydentów. W niedzielę 57-letnie kobieta, zaraz po wejściu na pokład, zgłosiła się do personelu samolotu odlatującego z lotniska Szeremietiewo w Moskwie. Oświadczyła, że w jej plecaku znajduje się bomba.

Niezależny kanał 112 na Telegramie poinformował, że pasażerka miała zachowywać się agresywnie. Przez jej działanie lot został finalnie opóźniony o około dwie godziny.

Kobietę zatrzymano i nie zaleziono przy niej żadnych materiałów wybuchowych.

Według RIA Novosti środki bezpieczeństwa na lotnisku zostały zwiększone, a pozostałe loty “nadal odbywają się zgodnie z rozkładem”.

To nie jedyny niepokojący incydent w Rosji. W niedzielę w Petersburgu ewakuowano centrum handlowe London Mall. Powodem były informacje o podłożeniu na jego terenie bomby. Mężczyzna miał zadzwonić na policję i poinformować, że podłożył w budynku ładunki wybuchowe. Został zatrzymany. Nie wiadomo, czy faktycznie podłożył ładunek.

Chaos in russia ❗

Today in St.Petersburg, people were evacuated from the “London Mall shopping center”. Rescuers and security forces arrived at the scene. A man stated that he planted an explosive device 💣💥 in the building. He was detained and was taken to the parking lot and… pic.twitter.com/DdfcPb0Qr9

— LX (@LXSummer1) March 24, 2024