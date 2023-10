Reuters: Putin odwiedzi Chiny, aby pogłębić partnerstwo z Xi

Prezydent Rosji Władimir Putin spotka się w tym tygodniu z Xi Jinpingiem w Chinach, aby pogłębić partnerstwo – poinformowała w niedzielę agencja prasowa Reuters.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, prezydent Rosji Władimir Putin spotka się w tym tygodniu z Xi Jinpingiem w Chinach, aby pogłębić partnerstwo. Putin weźmie udział w Forum Pasa i Szlaku w Pekinie w dniach 17–18 października. Będzie to jego pierwsza podróż poza teren byłego Związku Radzieckiego od czasu, gdy Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze wydał w marcu na niego nakaz w związku z deportacją dzieci z Ukrainy.

„W ciągu ostatniej dekady Xi zbudował z Rosją Putina najbardziej znaczący niezadeklarowany sojusz na świecie” – powiedział agencji Reuters Graham Allison, profesor na Harvardzie i były zastępca sekretarza obrony za czasów Billa Clintona.

„Stany Zjednoczone będą musiały uporać się z niewygodnym faktem, że szybko rosnący rywal systemowy i odwetowe jednowymiarowe supermocarstwo posiadające największy arsenał nuklearny na świecie są ściśle powiązane w przeciwstawianiu się USA”.

W tym tygodniu został opublikowany raport Komisji Postawy Strategicznej amerykańskiego Kongresu. Według udostępnionych mediom informacji, wynika z niego, że Stany Zjednoczone muszą przygotować się na możliwą, równoczesną wojnę z Rosją i Chinami, poprzez rozbudowę swoich sił konwencjonalnych, wzmocnienie sojuszy i intensyfikację własnego programu modernizacji broni nuklearnej.

„Stany Zjednoczone i ich sojusznicy muszą być gotowi odstraszyć i pokonać obu przeciwników jednocześnie” – stwierdziła Komisja. „Porządek międzynarodowy pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych i wartości, które wyznaje, są zagrożone ze strony autorytarnych reżimów Chin i Rosji”.

Panel ten przyjął prognozę Pentagonu, według której szybka rozbudowa arsenału nuklearnego Chin prawdopodobnie zapewni im 1500 głowic nuklearnych do 2035 r., przez co po raz pierwszy staną się one drugim głównym rywalem, uzbrojonym w broń nuklearną. Oszacowano, że zagrożenia ze strony Chin i Rosji staną się dotkliwe w latach 2027–2035. Stąd, komisja uważa, że „decyzje muszą zostać podjęte już teraz, aby naród był przygotowany”.

W raporcie wskazano też, że 30-letni amerykański program modernizacji broni nuklearnej, rozpoczęty w 2010 r. i który według szacunków sprzed sześciu lat pochłonie do 2046 roku około 400 miliardów dolarów, musi zostać w pełni sfinansowany, aby umożliwić terminową modernizację wszystkich głowic bojowych, systemów przenoszenia i infrastruktury.

Inne zalecenia obejmują rozmieszczenie większej liczby taktycznej broni nuklearnej w Azji i Europie, opracowanie planów rozmieszczenia części lub wszystkich rezerwowych amerykańskich głowic nuklearnych oraz produkcję większej liczby bombowców B-21 i nowych atomowych okrętów podwodnych klasy Columbia, w liczbie przekraczającej aktualne plany. Ponadto, komisja wezwała do zwiększenia „rozmiaru, typu i postawy” amerykańskich i sojuszniczych sił konwencjonalnych. Zaznaczono, że jeśli takie środki nie zostaną podjęte, to Stany Zjednoczone „prawdopodobnie” będą musiały zwiększyć swoją zależność od broni nuklearnej.

Jak podaje agencja Reuters, wysoki rangą urzędnik, zaangażowany w opracowanie raportu odmówił udzielenia informacji, czy podczas spotkań dotyczących kwestii wywiadowczych ujawniono jakąkolwiek formę współpracy chińsko-rosyjskiej w obszarze broni nuklearnej.

„Obawiamy się…., że może być między nimi jakaś ostateczna koordynacja, co prowadzi nas do tego konstruktu podwójnej wojny” – powiedział urzędnik.

Jak zaznaczono, wnioski te wywróciłyby do góry nogami obecną strategię bezpieczeństwa narodowego USA, zakładającą wygranie jednego konfliktu i odstraszanie drugiego. Wymagałyby też ogromnego zwiększenia wydatków na obronność przy niepewnym wsparciu Kongresu.

Twórcy raportu przekonują, że wyższe wydatki w tym obszarze to zarazem mała cena, by zwiększyć szanse na uniknięcie prawdopodobnego konfliktu nuklearnego, z udziałem USA, Chin i Rosji.

Reuters zaznacza, że raport kontrastuje ze stanowiskiem amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, że aktualny arsenał nuklearny USA jest wystarczający do odstraszenia nawet połączonych sił Rosji i Chin. W odpowiedzi na raport, grupa na rzecz kontroli zbrojeń zdecydowanie oświadczyła, że obecny amerykański arsenał jest wręcz zdecydowanie większy, niż to konieczne do skutecznego odstraszania potencjalnego ataku jądrowego.

Komisja Postawy Strategicznej została utworzona przez Kongres w 2022 roku. Składa się z sześciu Demokratów i takiej samej liczby Republikanów. Zajmuje się oceną długoterminowych zagrożeń dla USA i rekomenduje zmiany dotyczące amerykańskich sił konwencjonalnych i nuklearnych.

Kresy.pl/Reuters