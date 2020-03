We Lwowie znalazły się pieniądze na remont d. kościoła jezuitów

Wydział ochrony zabytków lwowskiej rady miasta ogłosił przetarg na remont i restaurację jednej z najbardziej znanych świątyń Lwowa – dawnego kościoła św. św. Piotra i Pawła zwanego popularnie kościołem jezuitów.

Jak napisał w niedzielę portal Twoje Misto, informacja o przetargu została umieszczona w internetowym rejestrze zakupów publicznych Prozorro. Miejscy urzędnicy wstępnie wartość robót oszacowali na 9,5 mln hrywien (prawie 1,5 mln złotych). Przetarg ma odbyć się 13 marca.

Podczas robót mają zostać m.in. odnowione fasada, kolumny, pilastry, łuki, ściany i rzeźby, metalowe okiennice i drzwi, rzeźbione portale schodów balkonowych. Prace restauracyjne mają zakończyć się do końca 2022 roku.

Wcześniej Lwów nie wydzielał na restaurację zabytkowej świątyni takich sum. W 2018 roku miasto dało na ten cel 1 mln hrywien.

Przypomnijmy, że w d. kościele jezuitów od kilku lat trwa restauracja fresków współfinansowana przez polskie władze. W grudniu 2017 roku w prezbiterium zakończyły się prace nad restauracją XVIII-wiecznych fresków Franciszka Ecksteina. Jak w czerwcu 2017 r. podawały dzieje.pl, niezabezpieczone i niekonserwowane freski były w stanie „katastrofalnym”. W 2012 roku powstał międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół specjalistów z Polski, Ukrainy oraz Włoch zorganizowany przez pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, którego zadaniem stało się ratowanie zabytku. Jego prace dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. Według ukraińskich mediów fundusze na restaurację fresków wykłada także strona ukraińska.

Barokowy kościół do 1945 roku należał do Kościoła rzymskokatolickiego. Po odebraniu go przez władze sowieckie służył jako magazyn książek. W 2011 roku przejęła go Cerkiew greckokatolicka. Obecnie świątynia służy Ukraińcom jako kościół garnizonowy.

Kresy.pl / tvoemisto.tv