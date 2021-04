Państwowy polski bank wydzieli 81,5 mln euro na budowę kompleksu biurowego we Lwowie

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zgodził się przyznać kredyt w wysokości 81,5 mln euro na budownictwo kompleksu biurowego Innovation District IT Park we Lwowie. Kredytobiorcą będzie firma Development Group LLC, a generalnym wykonawcą budowy polska firma Unibep.

Jak podał w środę lwowski portal Zaxid.net, powołując się na służbę prasową Lviv IT Cluster, Innovation District IT Park powstanie we Lwowie w pobliżu skrzyżowania ulic Stryjskiej i Czmoły. Na obszarze 4,5 ha ma znaleźć się kompleks biur najwyższej klasy dla 10 tysięcy specjalistów z branży IT, sale konferencyjne, zespół innowacyjnych laboratoriów IT, wielofunkcyjne centrum z zapleczem gastronomiczno-sportowym oraz park.

Całkowity koszt budowy pierwszego etapu projektu wynosi 136 mln euro. Zakończenie tego etapu planowane jest na drugą połowę 2023 roku. W środę Lviv IT Cluster podał, że inwestor projektu, firma Development Group LLC, otrzymała zgodę od polskiego Banku Gospodarstwa Krajowego na udzielenie „pożyczki” na budowę Innovation District IT w kwocie 81,5 mln euro.

Generalnym wykonawcą projektu będzie jedna z największych firm budowlanych w Polsce – Unibep. „Cieszymy się, że w tak trudnym i niepewnym czasie BGK uwierzył w nas i w sukces tego projektu. IT Park to największy projekt w sferze nieruchomości od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości” – podaje strona internetowa Lviv IT Cluster.

Według Stepana Wesełowskiego, szefa Lviv IT Cluster, wydzielenie kredytu opóźniło się o ponad rok z powodu pandemii.

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank państwowy, powołany dla spierania państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań.

