Ukraińskiego radykała ucieszyła masakra w Permie

Po strzelaninie w Permie, gdzie zginęło sześciu studentów, skrajny ukraiński nacjonalista Serhij Sternenko opublikował wpis, w którym cieszył się ze śmierci Rosjan.

Jak zauważyła w poniedziałek ukraińska agencja prasowa Ukrajinśki Nowyny, były szef odeskiego Prawego Sektora Serhij Sternenko krótko po pojawieniu się doniesień o masakrze studentów w Permie opublikował na Twitterze wpis, w którym cieszył się ze śmierci Rosjan.

„Każdy dzień, w którym Rosjan robi się mniej, jest dobrym dniem” – napisał Sternenko.

Кожен день, коли росіян стає менше, це хороший день — Serhii Sternenko (@sternenko) September 20, 2021

Aktywista w swoim tweecie nie napisał, czy chodzi mu o wydarzenia w Permie, jednak dla komentujących było to jasne. Jak zauważyły Ukrajinśki Nowyny, słowa Sternenki początkowo znalazły poparcie wśród niektórych subskrybentów, ale potem komentarze stały się wyłącznie negatywne w stosunku do autora wpisu.

Jak pisaliśmy, 18-letni student otworzył ogień na terenie Permskiego Uniwersytetu Państwowego. W tym czasie w uczelni znajdowało się około 3 tys. osób. Część z nich kryła się w salach, część wyskakiwała przez okna. Zginęło 6 osób (początkowo podawano, że 8) a co najmniej 28 zostało rannych. Ranni doznali ran postrzałowych a także urazów w wyniku ucieczki przez okna. Wśród rannych jest napastnik, którego zatrzymano po wymianie ognia z policjantem.

Serhij Sternenko to były szef Prawego Sektora w Odessie, obecnie pozujący na opozycyjnego aktywistę. 23 lutego br. sąd pierwszej instancji w Odessie skazał go na 7 lat i 3 miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności za porwanie w 2015 roku samorządowca z obwodu odeskiego z ramienia prorosyjskiej partii „Rodina”. Sternenko prosto z sali sądowej trafił do aresztu. Wyrok wywołał oburzenie ukraińskich nacjonalistów. Jeszcze tego samego dnia pod siedzibą prezydenta Ukrainy na ulicy Bankowej w Kijowie doszło do zamieszek. Konieczne było użycie gazu łzawiącego. Do jeszcze gwałtowniejszej demonstracji w obronie Sternenki na Bankowej doszło 20 marca. Manifestanci zdewastowali fasadę i drzwi siedziby prezydenta (namalowano na nich m.in. swastykę), wybili szyby i wrzucili do środka petardy i race. W rezultacie w maju br. sąd drugiej instancji złagodził Sternence wyrok do 3 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1 rok.

To nie jedyne kłopoty Sternenki z prawem. W odeskim sądzie toczy się odrębny proces, w którym radykał jest oskarżony o zabójstwo dokonane przed trzema laty.

Kresy.pl / Ukranews