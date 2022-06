Ukraina otrzymała tylko niewielką część uzbrojenia zadeklarowanego przez Zachód

O tym, że Nawalnego wywieziono z kolonii karnej w Pokrowie, poinformowała we wtorek w mediach społecznościowych Kira Jarmysz, rzeczniczka Nawalnego. "Aleksiej Nawalny został zabrany z IK-2. Adwokat, który przyjechał do niego, był przetrzymywany w poczekalni do godziny 14, a potem powiedzieli: 'Nie ma takiego skazanego'. Nie wiemy, gdzie jest Aleksiej teraz i do jakiej wiozą go kolonii” - napisała Jarmysz w serwisie Telegram.

Adwokat Nawalnego Olga Michajłowa powiedziała agencji TASS, że jej klienta przewieziono do kolonii o zaostrzonym rygorze. Zastrzegała, że nie wie, do której.