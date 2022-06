Duda przyznał, że Polska oddała Ukrainie dużą część swojej broni pancernej

Wyniki badań streściła "Rzeczpospolita" - "Po inwazji Rosji na Ukrainę diametralnie zmienił się stosunek Polaków do Ukraińców. Akceptujemy ich w Polsce, we własnym mieście, szkole i nadal chcemy intensywnie pomagać, wysyłając broń i żywność. Gdy w grę wchodzi konkretna pomoc finansowa dla uchodźcy tu, na miejscu, nasza przychylność drastycznie spada – tylko średnio co siódmy respondent jest za tym, by Ukraińcy w Polsce mieli taki sam dostęp do świadczeń rodzinnych, jak 500+, i zasiłków socjalnych jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) czy "Rodzina 500 plus" - przytoczył we wtorek portal Wirtualna Polska.

Jak wynika z badania 59 proc. Polaków akceptuje bezpłatne korzystanie przez uchodźców z usług polskiej służby ochrony zdrowia. 51 proc. zgadza się na dostęp do jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł.