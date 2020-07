Ukraina może zażądać ekstradycji części „wagnerowców” zatrzymanych na Białorusi

Władze w Kijowie uważnie obserwują sytuację na Białorusi, której służby bezpieczeństwa zatrzymały rosyjskich najemników, z których część wcześniej walczyła w Donbasie.

O zatrzymaniu na Białorusi rosyjskich najemników wypowiedział się dla ukraińskiego Kanału 5 przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Serhij Krywonos. Jak poinformował, zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych by zawnioskowało ono do Białorusi o przekazanie Ukrainie części z zatrzymanych.

„Ta kwestia jest omawiana. Jakim sposobem… Byłoby nieźle” – mówił o ewentualnym przejęciu najemników zatrzymanych przez białoruski KGB Krywonos. „Po pierwsze to by wzmocniło normalne stosunki Ukrainy i Białorusi, dałoby impuls do polepszenia relacji. I odbiłoby to pragnienie naszych wrogów, aby wykorzystać terytorium naszych sąsiadów jako trampolinę do działań przeciwko naszemu krajowi” – słowa ukraińskiego urzędnika zacytowała agencja informacyjna Interfax.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformowało na swojej stronie internetowej, że uważnie śledzi za wydarzeniami na Białorusi, a kwestia wystąpienia do jej władz o ekstradycję obywateli Ukrainy wśród zatrzymanych najemników z „grupy Wegnera” będzie przedmiotem konsultacji z organami ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości. Przy czym ukraińska dyplomacja wypowiada się w tym samym tonie co władze Białorusi sugerując, że bojownicy przebywali na Białorusi by doprowadzić do jej destabilizacji.

Białoruski KGB zatrzymał w środę 33 najemników z rosyjskiej firmy militarnej tak zwanej „grupy Wagnera”. Wśród zatrzymanych jest co najmniej 14 bojowników, którzy wcześniej znajdowali się szeregach oddziałów donbaskich separatystów. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko wielokrotnie zarzucał opozycji, że przy okazji wyborów prezydenckich chce zdestabilizować sytuację w kraju. Sugerował przy tym, że stanie się to z zagranicznym wsparciem.

Ponieważ część zatrzymanych najemników uczestniczyła w działaniach bojowych w Donbasie, pochodzi z Ukrainy, bądź nawet nadal posiada jej obywatelstwo, białoruskie MSZ wezwano na konsultacje przedstawiciela dyplomatycznego Ukrainy w Mińsku.

interfax.ru/kresy.pl