W środę rosyjskie rakiety spadły na Zaporoże. Pociski trafiły w budynki cywilne. Jak podają ukraińskie władze, nie obeszło się bez ofiar śmiertelnych.

Jako pierwszy informację o efektach ostrzału podał około godz. 20 czasu warszawskiego szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Podał on, że na Zaporoże spadły trzy pociski rakietowe wystrzelone przez Rosjan, które spadły na teren kompleksu Cerkwi Apostołów Piotra i Pawła Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Około 20 minut później minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko podał informację o dwóch zabitych i pięciu rannych, przytoczyła agencja informacyjna UNIAN.

Video and photo of the consequences of the explosion in #Zaporozhye#FREEDOM #ukraine #putinisamasskiller #putinisawarcriminal @kardinal691 pic.twitter.com/ghSMEVYyWN

— Putin’s IBS (@kardinal691) August 9, 2023