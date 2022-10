MSZ Turcji: Nie uznajemy aneksji okupowanych terytoriów Ukrainy

"To największa próba aneksji terytorium na kontynencie europejskim od zakończenia II wojny światowej. Sojusznicy z NATO nie uznają tej aneksji" - zaznaczył w swoim wystąpieniu Stoltenberg. "Fałszywe referenda zostały zaprojektowane w Moskwie i przeprowadzone z całkowitym naruszeniem prawa międzynarodowego" - podkreślił.

"Zawłaszczanie ziemi jest nielegalne i bezprawne. Sojusznicy NATO nie uznają i nie będą uznawali żadnego z tych terytoriów za część Rosji. Te ziemie to Ukraina. Donieck to Ukraina. Ługańsk to Ukraina. Chersoń to Ukraina. Zaporoże to Ukraina. Krym to Ukraina" - mówił Stoltebnerg.