Przedstawiciel Ukrainy zagroził przejściem do „aktywniejszych” działań w Donbasie

Leonid Krawczuk powiedział, że jeśli „rosyjscy okupanci” nie zaakceptują przyszłego ukraińskiego planu uregulowania sytuacji w Donbasie, strona ukraińska przejdzie do bardziej zdecydowanych działań, ale bez „prowokowania działań zagrażających życiu ludzi”.

„Ukraińska delegacja w Trójstronnej Grupie Kontaktowej zaproponuje rozważenie swojego scenariusza pokojowego dotyczącego sytuacji w Donbasie. Jeśli okupanci tego nie zaakceptują, Ukraina będzie zmuszona do aktywniejszego przeciwstawienia się rosyjskiej agresji” – w ten sposób agencja Ukrinform zrelacjonowała we wtorek wypowiedź przewodniczącego ukraińskiej delegacji w TGK Leonida Krawczuka dla kanału telewizyjnego „Dom”.

Krawczuk powiedział, że ukraiński wywiad ma pełną wiedzę o sytuacji w Donbasie. „Wiemy, że ściąga się wojsko, że żołnierze są szkoleni. Ale ukraińska armia to nie to samo, co pięć lat temu – jesteśmy gotowi do obrony naszej ziemi” – mówił szef ukraińskiej delegacji. „Nie możemy nie widzieć zagrożeń, one są. Odpowiemy na nie odpowiednio, odpowiemy w sposób lustrzany, ale bez prowokowania działań zagrażających życiu ludzi” – dodawał Krawczuk.

Zdaniem Krawczuka Ukraina nie będzie osamotniona w swoich działaniach i USA oraz Europa wesprą ją. „Codziennie słyszę w Waszyngtonie, w Brukseli, oświadczenia, że ​​Europa coraz lepiej rozumie, kto jest agresorem: Rosja. Stany Zjednoczone mówią, że suwerenność Ukrainy nie pozostanie bez pomocy, że pomoc wzrośnie” – wskazywał były prezydent Ukrainy.

