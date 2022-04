Media: Boris Johnson chce przekazać Ukrainie pociski przeciwokrętowe

Według źródeł gazety The Times rząd Wielkiej Brytanii zabiega o dostarczenie Ukrainie pocisków przeciwokrętowych.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson nalega na konieczność dostarczenia Ukrainie pocisków przeciwokrętowych, aby mogła chronić swoje wybrzeże przed ostrzałem z morza – podał w niedzielę Interfax, powołując się na The Times.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Jedno ze źródeł brytyjskiej gazety przekazało, że Ukraina poprosiła o dostarczenie broni śmiercionośnej, której mogłaby użyć na wybrzeżu Morza Czarnego.

„Mamy listę tego, czego potrzebują i staramy się ją zaspokoić najlepiej, jak potrafimy. Premier jest zdeterminowany, aby pomóc Ukrainie się bronić i będzie wspierać zaspokojenie tej potrzeby” – powiedziało źródło The Times.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do krajów zachodnich o dostarczenie Ukrainie rakiet przeciwokrętowych, w tym rakiet Harpoon, które są używane przez brytyjską marynarkę wojenną. Według gazety „urzędnicy amerykańscy jasno powiedzieli w zeszłym tygodniu, że kwestia ta jest omawiana przez członków NATO”.

The Times zauważył, że Johnson dał jasno do zrozumienia, że takiej pomocy należy udzielić Ukrainie „natychmiast”, podczas gdy niektórzy sojusznicy, w tym USA, Niemcy i Francja, chcą poczekać na aktywne działania Rosji na wybrzeżu Morza Czarnego, zanim dostarczą Ukrainie „bardziej śmiercionośną pomoc”.

„Boris mówi, że nie potrzebujemy kolejnego bodźca. On [Władimir Putin – red.] już przekroczył granicę. O cokolwiek Zełenski poprosi, dostanie to, jeśli to mamy” – powiedział rozmówca The Times.

Dostawy broni z Wielkiej Brytanii były omawiane na piątkowym posiedzeniu amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Według The Times Wielka Brytania planuje dostarczać w szczególności pociski z czujnikami, które mogą być wycelowane w okręty znajdujące się u wybrzeży Ukrainy, a także środki do niszczenia wystrzeliwanych pocisków artyleryjskich.

Ponadto rozważana jest możliwość dostarczenia Ukrainie dronów-kamikadze Switchblades i innych rodzajów broni.

CZYTAJ TAKŻE: Brytyjskie MSZ: Wielka Brytania zbiera dowody na zbrodnie wojenne rosyjskich żołnierzy

Kresy.pl / Interfax