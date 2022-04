Zełenski prosi Norwegię o rakiety Harpoon i systemy NASAMS

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Norwegię do pomocy Ukrainie w zakresie broni przeciwokrętowej i obrony przeciwlotniczej. Chodzi o rakiety Harpoon i systemy NASAMS.

Jak poinformował portal Ukrinform, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Norwegię do pomocy Ukrainie w zakresie broni przeciwokrętowej i obrony przeciwlotniczej. Chodzi o pocisko Harpoon i systemy NASAMS.

„Wolność musi być uzbrojona nie gorzej niż tyrania. Będę bardzo konkretny w tych murach, w waszych murach. Uwierzcie mi, tracimy konkretnych ludzi, niszczone są konkretne miasta. Dlatego chcę wyjaśnić, czego potrzebujemy. W szczególności broń przeciwokrętowa – pociski Harpoon, a także systemy obrony powietrznej – NASAMS. Ponadto potrzebujemy broni do niszczenia pojazdów opancerzonych i systemów artyleryjskich” – powiedział Zełenski.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Prezydent Ukrainy wyraził wdzięczność Norwegii za wymierne wsparcie, jakiego udzielili Ukrainie. „Wszelka broń, którą możecie nam pomóc, zostanie użyta tylko do ochrony naszej wolności, waszej wolności. Tylko po to, by chronić wolność i bezpieczeństwo, którymi cieszycie się z innymi Europejczykami” – przekonywał Zełenski.

Jak podawaliśmy, premier Australii Scott Morrison poinformował, że jego kraj wyśle ​​pojazdy opancerzone Bushmaster na Ukrainę po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił o nie podczas przemówienia w australijskim parlamencie.

Nie uściślił, kiedy i ile samochodów zostanie wysłanych. „Nie tylko wysyłamy nasze modlitwy, wysyłamy naszą broń, wysyłamy naszą amunicję, wysyłamy naszą pomoc humanitarną, wysyłamy wszystko, nasze kamizelki kuloodporne, a także zamierzamy wysłać nasze pojazdy opancerzone, nasze Bushmastery” – powiedział Morrison dziennikarzom 1 kwietnia.

Jak podała w czwartek agencja Associated Press, sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace ujawnił, że „międzynarodowi sojusznicy Ukrainy” zgodzili się przekazać Ukrainie więcej pomocy wojskowej, w tym pojazdy opancerzone, artylerię dalekiego zasięgu i amunicję.

Ben Wallace przeprowadził w czwartek telekonferencję z ministrami obrony z ponad 35 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Korei Południowej i Japonii.

Po telekonferencji szef brytyjskiego resortu obrony powiedział, iż uzgodniono, że na Ukrainę trafi więcej broni śmiercionośnej. Według niego będzie to „więcej artylerii dalekiego zasięgu, głównie amunicji”. Zdaniem Wallace’a artyleria dalekiego zasięgu będzie najlepszą odpowiedzią na zmianę taktyki rosyjskiej armii, która „okopuje się i zaczyna ostrzeliwać miasta artylerią”.

Wallace powiedział, że Ukraina „poszukuje także pojazdów opancerzonych niektórych typów, niekoniecznie czołgów”, mających być może „przeciwlotnicze zdolności”. Zapowiedział więcej szczegółów na ten temat w późniejszym czasie.

Brytyjski sekretarz obrony zadeklarował, że sojusznicy również „chcą zobaczyć, co jeszcze można zrobić”, aby pomóc Ukrainie w obronie wybrzeża.

Ben Wallace wyraził opinię, że Rosja stała się „mniejszym krajem” w wyniku inwazji na Ukrainę. „Putin nie jest taką siłą, jaką był kiedyś… Jest teraz człowiekiem w klatce, którą sam zbudował” – powiedział brytyjski urzędnik. „Jego armia jest wyczerpana, poniósł znaczne straty. Reputacja tej wielkiej rosyjskiej armii została zniszczona. On musi nie tylko żyć z konsekwencjami tego, co robi na Ukrainie, ale musi także żyć z konsekwencjami tego, co zrobił własnej armii” – dodawał.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak podawaliśmy za „The Times”, w grę może wchodzić przekazanie Ukrainie brytyjskich samobieżnych armatohaubic kal. 155 mm AS-90, z lat 90. XX wieku. W ocenie źródeł gazety, z perspektywy państw Zachodu działa te są już jednak przestarzałe, w latach 2008-9 musiały przejść modernizację. Zgodnie z planem, w ciągu 10 lat mają zostać wycofane ze służby.

Kresy.pl/Ukrinform