Korupcja na najwyższych szczeblach – prezes Sądu Najwyższego Ukrainy przyjął miliony dolarów

Prezes Sądu Najwyższego Ukrainy Wsewołod Kniaziew został zatrzymany na gorącym uczynku, podczas przyjmowania łapówki o dużej wysokości.

Polsat News przytoczył we wtorek oświadczenie wyspecjalizowanej ukraińskiej służby – “Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Antykorupcyjna Prokuratura Ukrainy (SAP) ujawniły masową korupcję w Sądzie Najwyższym, a mianowicie system uzyskiwania bezprawnych korzyści przez kierownictwo i sędziów. Obecnie prowadzone są intensywne czynności śledcze”.

Powołując się na portal Ukraińska Prawda polska telewizja informcyjna podała, że w ramach postępowania zatrzymano samego prezesa Sądu Najwyższego Ukrainy Wsewołoda Kniaziewa. Według ukraińskiego portalu został on złapany na gorącym uczynku, w chwili, gdy przyjmował łapówkę w wysokości 3 mln dol. Profil Nexta na Twitterze twierdzi natomiast, że łapówka sięgała 2,7 mln dol. Zamieścił fotografię gotówki, jaką miał otrzymać sędzia.

The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine has accused the head of the Supreme Court of Ukraine, Vsevolod Kniaziev, of receiving a large bribe.

The Ukrainian media reported that the chairman of the Supreme Court had been detained while taking a bribe of $2.7 million. pic.twitter.com/jyzjtvyRm5

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2023