Uszkodzenie kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku to sabotaż Rosji? Finlandia rozważa użycie art. 5 NATO

Będę chciał zaprosić do rady diecezjalnej przedstawicieli innych kościołów - oświadczył kardynał Grzegorz Ryś. Jak wskazał, ma to związek z Synodem o Synodalności.

Kardynał Grzegorz Ryś, arcybiskup metropolita łódzki, wypowiadał się podczas spotkania synodalnego, które odbyło się w Łodzi 10 listopada. Razem z profesorem Aleksandrem Bańką, delegatem na Synod o Synodalności w Rzymie, mówili o swoich doświadczeniach związanych z rzymskim synodem. Kardynał Ryś wspomniał o ekumenizmie i możliwości zaproszenia niekatolików do archidiecezjalnej rady duszpasterskiej.

"Będę chciał zaprosić do rady diecezjalnej przedstawicieli innych kościołów. Jeszcze ich nie mamy. […] Myślę, że to zrobię w najbliższym czasie, nawet jeżeli to będzie wymagało jakichś zmian prawnych, statutowych, to wszystko jest do zrobienia" - oświadczył.