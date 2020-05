Sprzeczne doniesienia o stanie zdrowia Ramzana Kadyrowa

Nieoficjalne informacje, do których docierają rosyjskie media, mówią o polepszeniu się stanu przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa, który ma być zarażony koronawirusem. Jego współpracownicy przekonują jednak, że Kadyrow jest zdrowy.

Jak pisaliśmy, szereg rosyjskich mediów dotarło do informacji, że Kadyrow został w środę przetransportowany samolotem z Groznego do Moskwy, gdzie hospitalizowano go z podejrzeniem zachorowania na COVID-19. Oficjalnie jednak tych doniesień nie potwierdzono, wręcz przeciwnie – w piątek przewodniczący parlamentu Czeczenii Magomed Daudow nazwał je „plotkami” i przekonywał, że czeczeński przywódca jest zdrowy. Zupełnie co innego pisał kanał Baza, który tego samego dnia dotarł do nieoficjalnych informacji, że stan Kadyrowa jest ciężki i poważnie choruje on na płuca. Wcześniej współpracownik Kadyrowa, szef telewizji „Groznyj” Achmed Dudajew przekonywał, że praca czeczeńskiego sztabu ds. walki z koronawirusem przebiega pod „osobistą kontrolą Kadyrowa”.

W sobotę na kanale Kadyrowa w serwisie Telegram opublikowano film mający sugerować, że przebywa on w Groznym. Wideo zostało zrobione prawdopodobnie telefonem komórkowym w centrum czeczeńskiej stolicy przez osobę idącą w kierunku meczetu „Serce Czeczenii”. W tle słychać głos Kadyrowa pozdrawiającego muzułmanów, co sugeruje, że to on jest autorem nagrania, jednak jego samego w kadrze nie widać. Według Bazy głos Kadyrowa nagrano w Moskwie i wmontowano do filmu zrobionego w Groznym.

Przecieki, do których dotarła Baza, mówią obecnie o poprawie stanu zdrowia Kadyrowa – faktycznie miał być przywieziony do Moskwy w poważnym stanie, ale jego organizm dobrze reaguje na terapię i rokowanie lekarzy jest pozytywne. Przywódca Czeczenii miał już spacerować po szpitalnej sali.

Domniemane zarażenie się przez Ramzana Kadyrowa koronawirusem wywołało sporo sporo komentarzy, szczególnie że czeczeński przywódca mówił wcześniej, że osoby łamiące kwarantannę „należałoby zabijać”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Kadyrow: U nas nie ma gejów

Kresy.pl / meduza.io