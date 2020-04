Epidemia COVID-19: stadion Borussi Dortmund zamieniono na przychodnię [+VIDEO]

Największy stadion Bundesligi – Signal-Iduna-Park w Dortmundzie – zostanie częściowo przekształcony w centrum medyczne, które pomoże w walce z epidemią koronawirusa – podaje agencja AFP.

Klub piłkarski Borussia Dortmund ogłosił w piątek, że włączy się do walki z epidemią udostępniając służbom medycznym część swojego stadionu, który może pomieścić 81 tysięcy widzów. Zdaniem władz klubu techniczne, infrastrukturalne i przestrzenne położenie obiektu sprawia, że ​​jest to „idealne miejsce do pomocy osobom potencjalnie zainfekowanym”.

Północna trybuna stadionu zostanie przekształcona, we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem medycznym, w przychodnię dla osób, które obawiają się, że zostały zarażone koronawirusem. Centrum zapewni badania kontrolne, wystawi receptę na leki, a nawet zaoferuje wstępne leczenie osób z rozpoznaniem COVID-19. Przychodnia będzie czynna codziennie od godziny 12 do 16.

Zdaniem Dirka Spelmeyera, szefa lokalnego stowarzyszenia lekarzy, medycy będą mieli na stadionie „optymalne warunki” do niesienia pomocy pacjentom. Spelmeyer podkreślał, że stadion odciąży inne wyspecjalizowane ośrodki leczenia koronawirusa w mieście.

AFP przypomniała, że Signal-Iduna-Park to drugi duży europejski stadion wykorzystywany do walki z koronawirusem. Wcześniej Real Madryt udostępnił swój stadion Santiago Bernabeu do przechowywania sprzętu medycznego.

🎥 Borussia Dortmund setzt ein weiteres Zeichen im Kampf gegen #Corona. Ab sofort stehen im @SIGNALIDUNAPARK Räumlichkeiten für die Untersuchung von Patienten zur Verfügung. pic.twitter.com/2H9NXnjN15 — Borussia Dortmund (@BVB) April 3, 2020

