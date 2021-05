Rzecznik Kremla oskarżył Andrzeja Dudę o „nienawiść” do Rosji

Dmitrij Pieskow odniósł się do ostrej krytyki jaka wybrzmiała w wypowiedziach Andrzeja Dudy, który przebywał w Gruzji.

„Bardzo źle odnosimy się do takiej retoryki, ona nam się nie podoba i nie akceptujemy jej” – tak skomentował wypowiedzi prezydenta Polski rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, którego w czwartek zacytowała agencja informacyjna Interfax.

„Rosja to przyjazne państwo. Państwo, które jest silne, pewne siebie i absolutnie samodzielne. I mając takie właściwości Rosja szuka przyjaznych relacji wzajemnie korzystnej współpracy ze wszystkimi sąsiadami w tym z Polską. I my żałujemy, że nienawiść do naszego kraju niestety zaślepia niektórych polskich polityków, w tym prezydenta i nie daje im przejawiać politycznej mądrości” – powiedział rzecznik Putina.

Andrzej Duda w środę przybył z wizytą do Gruzji. Jej częścią była wizyta na posterunku przy linii administracyjnej oddzielającej obszary kontrolowane przez jrj władze centralne i te kontrolowane przez osetyjskich separatystów, którzy w 1991 r. proklamowali Republikę Osetii Południowej – Alanię, w 2008 r. uznaną przez Rosję i wspieraną przez nią militarnie.

Prezydent Polski twierdził, że separatyzm Osetyjczyków, a także innego regionu Gruzji – Abchazji to wynik machinacji zbrojnych Rosjan. „Są dwa takie regiony w Gruzji: jeden to właśnie Region Cchinwali, czyli Osetia Południowa. Drugi to Abchazja. W obu Rosjanie wykreowali tę samą sytuację, zaatakowali ziemię gruzińską, okupują te tereny, próbują stworzyć byty quasi-państwowe i destabilizują sytuację.” – powiedział Duda – „dzisiaj to samo dzieje się także na ziemiach ukraińskich, okupowany jest Krym, region ługański, doniecki”.

Polski prezydent ocenił, że „działania rosyjskie, agresywne, imperialne, które zabierają ludziom możliwości rozwoju, zabierają ludziom normalne życie, doprowadzają do destrukcji państw, do sytuacji wojennej, gdy ludzie giną, są ranni. To są działania, które nie mogą być akceptowane przez wspólnotę międzynarodową”. Jak podsumował – „Rosja nie jest normalnym krajem, nie jest państwem, które się normalnie zachowuje. Jest państwem-agresorem. Widać to w takich miejscach jak to.”

