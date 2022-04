Rosyjski politolog proponuje przeniesienie stolicy na Syberię

Naukowiec z prestiżowego w Rosji Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynawowych (MGIMO) zaproponował przeniesienie stolicy państwa.

Pracownik Instytutu Badań Międzynarodowych MGIMO Iwan Zujenko zasugerował, że stolicę Rosji należy przenieść do jej geograficznego centrum a więc na Syberię, jak podała w środę „Komsomolskaja Prawda”. Ruch taki powinien być według niego częścią szerszego „zwrotu na Wschód”, jaki powinna wykonać Rosja.

Zujenko przyznał, że proces przenoszenia stolicy, a tym bardziej proponowanej reorientacji geopolitycznej i cywilizacyjnej może być złożony i zająć nie lata, ale wręcz dziesięciolecia. Niemniej uznał, że Rosjanie są związani z Zachodem ekonomicznie, ale też mentalnie, głównie siłą inercji.

Zujenko uznał jednak przy tym, że Rosja przeszła już w swojej historii tego rodzaju zwrot, jakim była westernizacja przeprowadzona przez założyciela nowożytnego Imperium Rosyjskiego Piotra I. „Jeśli przekładać te realia na ład współczesny, to będzie oznaczać przeniesienie stolicy do Władywostoku. Trudno sobie wyobrazić, aby to było teraz do zrealizowania. Choć, według mnie, przeniesienie stolicy do geograficznego centrum naszego kraju, na Syberię, faktycznie byłoby odpowiednio adekwatną decyzją” – zacytowała „Komsomolskaja Prawda”.

Portal gazety przytoczył zeszłoroczny sondaż przeprowadzony wśród Rosjan przez agencję pracy SuperJob, w którym 22 proc. respondentów opowiedziało się za przeniesieniem stolicy swojego państwa na Syberię i budową tam pięciu nowych miast.

kp.ru/kresy.pl