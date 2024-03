Rosyjski kanał państwowy podejrzany o złamanie zasad informowania o LGBT

Do Tagańskiego Sądu Rejonowego w Moskwie wpłynął protokół o wykroczeniu kanału międzynarodowego rosyjskiej telewizji państwowej za naruszenie przepisów regulujących zasady informowania o LGBT.



Protokół wykroczenia został sporządzony na podstawie artykułu dotyczącego „ukazywania” związków LGBT w telewizji z nieprawidłowym oznaczeniem minimalnego wieku widza, jak podał we wtorek opozycyjny portal Mediazona. Nie potrafił on jednak skonretyzować jaki program międzynarodowego kanału emitowanego przez spółkę-córkę państwowego Kanału Pierwszego wywołał reakcję urzędnika. Portal podkreślił, że na podstawie tego artykułu kodeksu wykroczeń administracyjnych, jaki przywołano w protokole, kanały telewizyjne i kina internetowe są regularnie karane grzywnami, których maksymalna wysokość wynosi 4 miliony rubli.

W 2021 r. program ten został już ukarany grzywną za teledysk „All So in White” piosenkarki Ramili, na podstawie artykułu dotyczącego wulgarnego języka.



5 grudnia 2022 roku prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawy zakazujące propagandy LGBT i pedofilii, informacji zachęcających do zmiany płci, a także wprowadzające odpowiedzialność administracyjną za tego rodzaju działania. Zakaz obejmuje Internet, media, książki, inne usługi audiowizualne, kino i reklamę. Zabroniona jest także sprzedaż towarów, w tym także importowanych, zawierających informacje, których rozpowszechnianie podlega odpowiedzialności administracyjnej lub karnej.

Jeśli chodzi serwisy filmowe, ich właściciele są zobowiązani, po pierwsze, do wykluczenia ze swoich zasobów wszelkich materiałów zawierających propagandę LGBT, a po drugie, do zapewnienia dystrybucji utworów audiowizualnych przedstawiających osoby LGBT ze znakiem „18+” w obiegu zamkniętym niedostępnym dla nieletnich. W przeciwnym razie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej. Do końca czerwca regulator wydał ponad dwadzieścia protokołów w sprawie nieprawidłowego oznakowania materiałów audiowizualnych.

Rosyjska instytucja nadzoru telekomunikacyjnego Roskomnadzor wystawia od początku września wnioski o usunięcie materiałów uznanych za propagandę LGBT, zmiany płci i pedofilii.

W listopadzie zeszłego roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej zaaprobował w czwartek wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości o uznanie międzynarodowego ruchu LGBT za ruch ekstremistyczny. W ten sposób karalne stała się w Rosji nawet ekspozycja symboliki ruchu LGBT.

