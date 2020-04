Rosyjscy śledczy sprawdzają, czy Finlandia nie dopuściła się ludobójstwa

Rosja wszczęła dochodzenie w sprawie działań Finlandii na terenie obecnej republiki Karelii w czasie II wojny światowej – donosi fiński nadawca publiczny Yle.

Jak podało we wtorek Yle na swojej stronie internetowej, Rosja wszczęła dochodzenie w sprawie fińskich działań w Karelii podczas tzw. wojny kontynuacyjnej 1941-1944 (będącej przedłużeniem wojny radziecko-fińskiej z lat 1939-40), sugerując, że Finlandia mogła dopuścić się ludobójstwa w założonych tam obozach poprzez utrzymywanie w nich złych warunków do pracy i życia.

W poniedziałek Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej ogłosił, że bada działania Finlandii w latach 1941–1944 w Karelii, w czasie gdy Finlandia była sojusznikiem nazistowskich Niemiec. „W związku z ludobójstwem cywilnej ludności Karelo-fińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na gruncie rasowym prowadzona jest kontrola proceduralna w związku ze znamionami przestępstwa z art. 357 kodeksu karnego” – podał rosyjski Komitet Śledczy.

Jak napisano w komunikacie Komitetu obecnie badane są odtajnione przez FSB dokumenty na temat zagłady jeńców wojennych i słowiańskiej ludności cywilnej w „obozach koncentracyjnych” założonych przez Finów w Karelii.

„Według relacji więźniów obozów koncentracyjnych warunki życia, a także normy wyżywienia i pracy były niewystarczające do przeżycia, w wyniku czego tysiące ludzi zginęło podczas okupacji w obozach koncentracyjnych, w tym nieletni i małe dzieci” – twierdzi Komitet Śledczy.

Po analizie odtajnionych dokumentów Komitet Śledczy ma poddać je „odpowiedniej ocenie prawnej”. Według Yle wiele z tych dokumentów zostało odtajnionych jesienią ubiegłego roku.

Jak pisze Yle, podczas wojny Finlandia prowadziła w Karelii kilka obozów jenieckich. Yle cytuje Jussi Nuorteva, dyrektora Archiwum Narodowego Finlandii, który potwierdził, że Finlandia dokonywała w obozach segregacji ze względu na pochodzenie etniczne, ale według niego działań władz fińskich nie można uznać za czystki etniczne.

Inny cytowany przez fińskiego nadawcę naukowiec, Antti Laine specjalizujący się w tematyce okupacji wschodniej Karelii, przypisał działaniom Komitetu Śledczego intencję „przepisywania historii”.

„Jest to część procesu związanego z umacnianiem władzy w powiązaniu z ostatnimi zmianami konstytucyjnymi. To idzie w parze z działaniami Putina, by zapewnić sobie kolejną kadencję. Ogólnie rzecz biorąc, jest to związane z obecną sytuacją polityczną w Rosji: to przepisywanie historii, które właśnie się dzieje” – mówił Laine.

Kresy.pl / yle.fi / sledcom.ru