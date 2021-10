Spotkania w formacie normandzkim, który miał być kluczową platformą polityczno-dyplomatyczną rozwiązania konfliktu w Donbasie nie odbywają się już od niemal dwóch lat.

O perspektywach negocjacji rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa wypowiedziała się w programie Sołowiow LIVE. Rozmawiając z jego prowadzącym Zacharowa podkreśliła, że spotkania w ramach formatu normandzkiego nie odbywają się dla samego spotkania lecz mają przynosić konkretne rezultaty.

„Chciałabym zwrócić uwagę na to, że przy wszystkich możliwościach omawiania perspektywicznych spotkań w formacie normandzkim ze strony Rosji zawsze podkreślane było najważniejsze: że spotkania przeprowadza się nie dla samych spotkań.” – słowa rzeczniczki rosyjskiej dyplomacji przytoczyła w sobotę agencja informacyjna RIA Nowosti.

Jak dodała, minęły już te czasy kiedy „nasi zachodni partnerzy sprawiali wrażenie, że te spotkania już wkrótce powinny przynieść jakiś rezultat”, choć jeszcze przed ich rozpoczęciem rozumieli, że żadnego efektu nie będzie, a negocjacje staną się „zasłoną, która ochraniała działania ich ukraińskich protegowanych”.

„Ten czas odszedł bezpowrotnie i bardzo dawno. Dlatego jeśli jest wola omówienia czegoś konkretnego, przedmiotowego, co przyniosłoby już nawet nie jakąś wartość dodaną, a konkretny wkład uregulowanie sytuacji to tak, oczywiście. Jeśli spotkanie jest potrzebne, by pomóc kijowskiemu reżimowi w czynieniu bezprawia to, przepraszam, nie.” – podsumowała Zacharowa.

Format normandzki to spotkania przywódców Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy mające wynegocjować rozwiązanie konfliktu w Donbasie, między lokalnymi separatystami wspieranymi przez Rosję, a władzami Ukrainy. Powstał w czerwcu 2014 r. To właśnie w tamach tego formatu określono podstawowe parametry politycznego rozwiązania tego konfliktu. Zawarte są one w porozumieniach mińskich z lat 2014-2015.

W 2016 r. spotkania zostały w ramach formatu normandzkiego zostały praktycznie zamrożone. Kolejne odbyło się w grudniu 2019 r. Było to pierwsze i jak dotąd jedyne tego rodzaju spotkanie na którym w roli przywódcy Ukrainy wstąpił Wołodymyr Zełenski. Ukraina od lat kwestionuje funkcjonalność formatu normandzkiego.

ria.ru/kresy.pl