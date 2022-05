Plaga pożarów w Rosji – w obwodzie omskim wprowadzono stan nadzwyczajny [+VIDEO]

Gubernator obwodu omskiego w Rosji polecił wprowadzenie stanu sytuacji nadzwyczajnej z powodu plagi pożarów.

Jak podaje agencja RBK, gubernator obwodu omskiego na Syberii Aleksandr Burkow polecił wprowadzić tryb sytuacji nadzwyczajnej ze względu na zwiększoną częstotliwość pożarów w tym regionie. Urzędnik ogłosił to na swoim kanale w serwisie Telegram.

Według RBK obecnie w obwodzie omskim szaleją 53 pożary technogenne, największe w rejonach nazywajewskim i sargatskim.

W rejonie sargatskim płonęła trawa i siedem budynków, potem pożar rozprzestrzenił się na pobliskie budynki mieszkalne. Według wstępnych informacji nie było ofiar.

W mieście Nazywajewsk najpierw zapaliły się dwa budynki mieszkalne, a później, z powodu silnych wiatrów o porywach do 25 metrów na sekundę, pożar rozprzestrzenił się na 29 budynków, w tym 20 mieszkalnych. Z miejscowego domu spokojnej starości ewakuowano 20 osób.

Kolejny pożar miał miejsce we wsi Nowoaleksandrowka, gdzie zapaliło się 20 budynków. Ponadto płonęła trawa na powierzchni 1,8 tys. metrów kwadratowych. Do tymczasowego ośrodka zakwaterowania ewakuowano 105 osób.

In the Omsk region, on behalf of the governor, an emergency mode was introduced due to fires.#omsk #region #government pic.twitter.com/uw83diIQaU

