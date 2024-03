Rosja nie zaakceptuje istnienia na swoich granicach państwa, które zamierza walczyć o Krym powiedział Dmitrij Pieskow, rzecznik Władimira Putina.

“Oni na przykład chcą siłą odebrać nam Krym. Jak możemy pozwolić na istnienie na naszych granicach państwa, które ma udokumentowany zamiar użycia wszelkich metod, aby odebrać nam Krym? Już nie mówię o nowych regionach” – powiedział w wywiadzie dla portalu aif.ru Pieskow, odnosząc się do regionów anektowanych przez Moskwę w 2014 i 2022 r.



„Ważne jest dla nas zatrzymanie procesu niszczenia naszego bezpieczeństwa, wykluczenie możliwości istnienia w kolejnym europejskim «pokoju», niedaleko naszych granic, państwa mającego wobec nas agresywne aspiracje, państwa o nastrojach nacjonalistycznych gdzie nacjonaliści przeniknęli do władzy” – twierdził Pieskow, którego zacytowała w poniedziałek agencja informacyjna Interfax.



Mówiąc o planach Kijowa zorganizowania „szczytu pokojowego”, na którym omówiona zostanie „formuła Zełenskiego” rozwiązania obecnego konfliktu wojennego, przedstawiciel Kremla zauważył, że wiele krajów chce przyczynić się do pokojowego rozwiązania sytuacji wokół Ukrainy i jest gotowych do przyłączenia się do różnych formatów. Jednak dodał – “My też to rozumiemy i z zadowoleniem przyjmujemy taką postawę. Ale czy możliwe jest rozwiązanie problemu ukraińskiego bez udziału Rosji? Odpowiedź jest jednoznaczna – nie da się.”

Według niego taka dyskusja bez udziału Rosji jest „absurdalna i daremna”.

Pieskow stwierdził także, że „Ukraina stała się narzędziem w rękach kolektywnego Zachodu, za pomocą którego zamierzają oni, jak im się wydaje, przycisnąć Rosję, powstrzymać Rosję, pozostawić ją na marginesie rozwoju pod każdym względem i, jeśli to możliwe, dobić ją.”

Teza o tym, że Ukraina jest “anty-Rosją” wykorzystywaną w geopolitycznej grze przez Zachód przeciwko Rosji pojawiła się w obszernym artykule Władimira Putina, opublikowanym w lipcu 2021 r.

interfax.ru/kresy.pl