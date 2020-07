Miliardowe straty po skażeniu Kraju Krasnojarskiego

Federalna Służba do Spraw Nadzoru Środowiskowego (Rosprirodnadzor) podliczyła jakie straty materialne spowodowała katastrofa ekologiczna w Norylsku.

29 maja w elektrociepłowni pod Norylskiem doszło do zawalenia się zbiorników z ropą. W efekcie ich rozszczelnienia doszło do wycieku około 20 tys. ton paliwa, które skaziło okoliczną ziemię i dwie rzeki. Sprawą zajęła się kompetentna w tej dziedzinie agencja – Rosprirodnadzor, która, jak podał w poniedziałek „Kommiersant” wyceniła straty środowiskowe wyrządzone przez koncern Nornikiel, do którego należał magazyn paliwowy.

Rosprirodnadzor postanowił nałożyć na koncern karę pieniężną w wysokości 147,7 mld rubli za szkody środowiskowe w zbiornikach wodnych i dodatkowe 738 mln rubli za skażenie ziemi. Jak twierdzi „Kommiersant” takie podliczenie strat środowiskowych oznacza nałożenie największej tego rodzaju kary w historii ochrony środowiska w Rosji. Rosprirodnadzor już wysłał do Nornikieli pismo w którym zaleca dobrowolne zrekompensowanie strat tak by nie trzeba było prowadzić postępowania w tej sprawie.

Decyzja służby natychmiast wywołała reakcję na moskiewskiej giełdzie. Akcje Nornikieli spadły do godziny 18.20 czasu moskiewskiego o 3 proc. Sam koncern już ogłosił, że straty spowodowane przez katastrofę zasobników z paliwem i późniejszą akcję likwidacji szkód sięgnęły około 10 mld dol. Oznacza to, że znacznie przerosły zysk jaki firma odnotowała w zeszłym roku, kiedy to wyniósł on 6 mld dol.

kommersant.ru/kresy.pl