Były prezydent Rosji i wiceszef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa po raz kolejny wspomniał o roli broni jądrowej w doktrynie obrony państwa.

Dmitrij Miedwiediew napisał na swoim kanale na Telegramie do czego dojdzie jeśli Ukraina będzie wygrywać wojnę. Ewentualność taką uznał za zagrożenie dla egzystencji Rosji i dodał co przewiduje doktryna obrony narodowej w takim przypadku.

„Jeśli wygrywa nie Rosja, to najwyraźniej Ukraina. Cel Ukrainy w wojnie został nazwany przez reżim kijowski – powrót wszystkich terytoriów, które wcześniej do niego należały. To znaczy ich odcięcie od Rosji. To jest zagrożenie dla istnienia naszego państwa i rozpad dzisiejszej Rosji. Konsekwentnie – bezpośredni powód zastosowania paragrafu 19 Podstaw polityki państwowej Federacji Rosyjskiej w dziedzinie odstraszania nuklearnego” – napisał były prezydent, które słowa zacytowała ukraińska agencja informacyjna UNIAN.

Miedwiediew zasugerował, że „konflikt nuklearny” jest faktycznie planowany przez Zachód, a nie przez Rosję.

„Czym to jest, jeśli nie bezpośrednim prowokowaniem wojny światowej z użyciem broni jądrowej. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Kraje zachodnie popychają świat do globalnej wojny. I tylko całkowite i ostateczne zwycięstwo Rosji jest gwarancją uniknięcia światowego konfliktu” – dodał polityk.

O sytuacjach, w których Rosja użyje broni jądrowej Miedwiediew mówił jeszcze w marcu. Stwierdził, że może nią być „akt agresji przeciwko Rosji lub jej sojusznikom, gdy istnienie państwa byłoby zagrożone”, nawet jeśli zagrożenie to nie wiąże się z użyciem broni atomowej przez wroga.

W maju Miedwiediew twierdził, że ryzyko zastosowania broni jądrowej zwiększa się. Ponownie wspominał o możliwości użycia tego rodzaju środka bojowego w czerwcu i we wrześniu. Miedwiediew twierdził również, że mocarstwa zachodnie nie zdecydują się na jądrowy odwet na Rosji, w sytuacji, gdyby ta użyła broni atomowej na Ukrainie.

unian.net/kresy.pl