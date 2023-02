Czołowy dyplomata Chin spotkał się z Putinem i Ławrowem

W środę czołowy dyplomata Chin Wang Yi przebywał w Moskwie, co wzbudziło zainteresowanie w zachodnich stolicach.

„Stosunki rosyjsko-chińskie rozwijają się tak, jak planowaliśmy w poprzednich latach. Wszystko idzie do przodu i rozwija się” – powiedział Putin dziennikarzom, siedząc obok Wanga. „Współpraca na arenie międzynarodowej między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową, jak wielokrotnie powtarzaliśmy, jest bardzo ważna dla ustabilizowania sytuacji międzynarodowej” – słowa rosyjskiego przywódcy przytoczył portal CNN.

Wang ocenił, że oba kraje „często borykają się z kryzysem i chaosem, ale w kryzysie zawsze są szanse”.

„Wymaga to od nas dobrowolnego identyfikowania zmian i bardziej aktywnego reagowania na nie w celu dalszego wzmocnienia naszego wszechstronnego partnerstwa strategicznego” — powiedział polityk, który do grudnia był ministrem spraw zagranicznych ChRL, a obecnie sprawuje w praktyce ważniejszą funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych przy Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Chin.

Portal CNN powiela pogłoski o tym, że wizyta Wanga w Moskwie, ma być przygotowaniem przyjazdu do stolicy Rosji samego przewodniczącego ChRL Xi Jingpinga. Napisał tak między innymi „The Wall Street Journal” powołując się na anonimowe źródła, przewidując, że do takiej wizyty dojdzie w kwietniu lub na początku maja. W grudniu 2022 r. Putin i Xi odbyli wideokonferencję, podczas którego rosyjski przywódca określił stosunki między oboma narodami jako „najlepsze w historii”, mówiąc, że „mogą one wytrzymać wszelkie próby”, i zaprosił Xi do Moskwy na wiosnę 2023 r. W środę Putin ponowił swoje zaproszenie.

Wang przybył do Moskwy zaledwie kilka dni po tym, jak urzędnicy administracji Joe Bidena upublicznili opinie, iż Chiny mogą zacząć wspierać materiałowo rosyjski wysiłek zbrojny. Chińska dyplomacja zdecydowanie odrzuciła tego rodzaju sugestie, ripostując, że obecnie to właśnie Waszyngton wysyła duże ilości uzbrojenia jednej z walczących stron.

Podczas swojej wizyty chiński dyplomata odbył kilka głośnych spotkań w stolicy Rosji, rozmawiając w środę z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem i we wtorek Nikołajem Patruszewem, szefem Rady Bezpieczeństwa Rosji i jednym z najbliższych sojuszników Putina.

„Dzisiaj jestem skłonny do dalszej wymiany poglądów z tobą, mój stary przyjacielu, na temat rozwoju naszych wzajemnych stosunków i myślę, że na pewno osiągniemy nowy konsensus” – powiedział Wang Ławrowowi w środę. Jak dodał – „Bez względu na to, jak zmieni się sytuacja międzynarodowa, Chiny były i nadal są chętne do utrzymania pozytywnego trendu [relacji] z Rosją w budowaniu nowego typu współpracy między głównymi mocarstwami”.

Wang, któremu Ławrow pogratulował niedawnego awansu na stanowisko głównego doradcy ds. polityki zagranicznej chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, powiedział, że będzie dążył do „wzmocnienia i pogłębienia przyjaźni chińsko-rosyjskiej” bez względu na wszystko.

Wang powiedział również, że pod przywództwem Xi i Putina oba kraje utrzymały swoją strategiczną determinację i „zdecydowanie sprzeciwiają się wszelkim jednostronnym lub zastraszającym zachowaniom i niezachwianie chronią swoją suwerenność, bezpieczeństwo i interesy rozwojowe”.

We wtorek natomiast Wang powiedział Patruszewowi, że „Stosunki chińsko-rosyjskie są dojrzałe i solidne jak skała i przetrwają próbę zmieniającej się sytuacji międzynarodowej” – powiedział Wang, cytowany przez rosyjską państwową agencję informacyjną Sputnik.

„Jesteśmy gotowi wraz ze stroną rosyjską, zgodnie z porozumieniami na najwyższym szczeblu, zdecydowanie bronić interesów narodowych i godności oraz promować wzajemnie korzystną współpracę we wszystkich dziedzinach” – powiedział Wang.

Patruszew powiedział Wangowi, że Chiny i Rosja powinny trzymać się razem w obliczu rosnącej presji Zachodu, podając jako przykład to, co określił jako „krwawe wydarzenia rozpętane przez Zachód na Ukrainie”.

„W kontekście kampanii kolektywnego Zachodu mającej na celu powstrzymanie Rosji i Chin, szczególne znaczenie ma dalsze pogłębianie rosyjsko-chińskiej koordynacji i interakcji na arenie międzynarodowej” – podaje za Sputnikiem CNN.

Patruszew powiedział również, że Rosja i Chiny powinny dążyć do stworzenia nowego, „bardziej sprawiedliwego” porządku światowego, takiego, który rzuci wyzwanie jednobiegunowej hegemonii kolektywnego Zachodu.

Obaj urzędnicy zgodzili się przeciwstawić „mentalności zimnowojennej, konfrontacji blokowej i opozycji ideologicznej” i dołożyć większych starań w celu „poprawy globalnego zarządzania” Wang i Patruszew również „wymienili swoje opinie” w sprawie Ukrainy, dodano w oświadczeniu strony chińskiej, nie podając szczegółów.

Wizyta Wanga w Moskwie nastąpiła po poniedziałkowej wizycie prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie.

edition.cnn.com/reuters.com/kresy.pl