Żołnierz Armenii zginął przy granicy z Azerbejdżanem

W poniedziałek na terenie przy granicy z Azerbejdżanem doszło do ostrzelania pozycji sił zbrojnych Armenii. Jeden z ich żołnierzy zginął zastrzelony przez strzelca.

4 grudnia około godziny 14:35 czasu miejscowego Siły Zbrojne Azerbejdżanu otworzyły ogień w kierunku pozycji ormiańskich zlokalizowanych w rejonie Bardzruni, w powincji Wajoc Dżor, w wyniku czego żołnierz jednostki wojskowej Ministerstwa Obrony Republiki Armeńskiej Arakeljan Gerasim Awetikowicz otrzymał śmiertelną ranę postrzałową, podał armeński portal News.am.

31-letni zabity żołnierz osierocił 3-letnią córkę, dodał portal powołując się na informacje władz lokalnych miasta Jeghenadzor, w którym zamieszkiwał.

“Kategorycznie odrzucamy oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Armenii z dnia 4 grudnia 2023 r., w którym stwierdzono, że w wyniku rzekomego otwarcia ognia ze strony azerbejdżańskiej zginął ormiański żołnierz.” – przekazał resort dyplomacji Azerbejdżanu, co zacytował portal Trend.az. Zaprzeczył on, by azerbejdżańskie wojsko odpowiadało za śmierć żołnierza Armenii. Wskazano natomiast na “arbitralność i chaos panujący w siłach zbrojnych tego kraju”.



Przy tej okazji Baku oskarżyło także Erywań o niechęć do zawarcia układu pokojowego. Jak stwierdziło azerbejdżańskie ministerstwo “strona ormiańska swoimi wypowiedziami zmierza do wywołania sztucznego napięcia na obszarach przygranicznych i przyciągnięcia uwagi państw trzecich”.

Po zwycięskiej dla Baku wojnie w Górskim Karabachu 2020 r. azerbejdżańscy żołnierze zaczęli kwestionować także międzynarodowo uznane granice Armenii właściwiej, które w części nie są delimitowane. W 2021 r. dochodziło do wkraczania Azerbejdżan na jej terytorium i do lokalnych starć. 1 sierpnia doszło do kolejnych ataków wojsk Azerbejdżanu na stanowiska karabaskich Ormian. Jeszcze poważniejsze ostrzały i wypady na terytorium Armenii miały miejsce w połowie września tego roku.

