Unia Europejska porozumiewa się z Azerbejdżanem w sprawie dostaw gazu

Unia Europejska chce podwojenia dostaw gazu z Azerbejdżanu w ciągu pięciu lat. Dostaw poza kontrolą Rosji.

Przewodnicząca Komisji Europejskie Ursula von der Leyen gościła w poniedziałek w stolicy Azerbejdżanu – Baku. Na miejscu podpisała w prezydentem tego państwa Ilhamem Alijewem memorandum w sprawie partnerstwa w dziedzinie energetyki. Zapowiada ono podwojenie dostaw gazu z kaukaskiego państwa do państw UE.

„Dzisiaj, dzięki temu nowemu memorandum, otwieramy nowy rozdział w naszej współpracy energetycznej z Azerbejdżanem, kluczowym partnerem w naszych wysiłkach na rzecz odejścia od rosyjskich paliw kopalnych” – skomentowała podpisanie dokumentu von der Leyen. Jak dodała – „Azerbejdżan jest dla nas kluczowym partnerem energetycznym, który zawsze był niezawodny”.

Memorandum zakłada, że dostawy azerbejdżańskiego gazu dla Unii Europejskiej wzrosną z obecnych 8 mld metrów sześciennych rocznie do 20 mld m sześc. w 2027 r. jak poinformował portal telewizji Al Jazeera. Natomiast już w przyszłym roku objętość azerbejdżańskiego gazu dostarczonego do Europy ma sięgnąć 12 mld m sześc.

Co ważne, azerbejdżański gaz ma popłynąć tak zwanym korytarzem południowym, to jest gazociągami poza kontrolą Rosji. System połączeń prowadzi z Azerbejdżanu, przez Gruzję do Turcji, a z niej do Grecji.

Alijew podkreślił w tym kontekście, że „kwestie bezpieczeństwa energetycznego są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej”. Jak dodał – „Długotrwała, przewidywalna i bardzo rzetelna współpraca między UE a Azerbejdżanem w dziedzinie energetyki to duży atut”.

Państwa odczuwają deficyt „błękitnego paliwa” w związku z pogorzeniem relacji z Rosją na tle wojny rosyjsko-ukraińskiego. Rosja była do dekad głównym dostawcą surowca do państw wspólnoty.

