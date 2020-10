Trzech funkcjonariuszy poległo w strzelaninie w Groznym

W czasie operacji sił bezpieczeństwa w stolicy Czeczenii trzech funkcjonariuszy zginęło w strzelaninie z uzbrojonymi osobnikami.

Jak relacjonuje portal „Rossijskiej Gaziety” w dzielnicy oktiabrskiej Groznego były prowadzone we wtorek działania „operacyjn0-poszukiwawcze”. W jednym z domów funkcjonariusze ujawnili uzbrojonych mężczyzn. Budynek został otoczony. Na wezwanie do poddania się „bandyci” otworzyli ogień. Doszło do strzelaniny. W jej trakcie zginęli wszyscy czterej przestępcy oraz trzech funkcjonariuszy co potwierdził już Narodowy Komitet Antyterrorystyczny.

Wszyscy uczestnicy strzelaniny byli poszukiwanymi na podstawie federalnych listów gończych. W całej dzielnicy wprowadzono reżim operacji antyterrorystycznej. To pierwsza tak poważna strzelanina w Groznym od 13 miesięcy jak podał portal Kawkazkij Uzieł. I pierwszy raz od 2016 gdy w stolicy Czeczenii wprowadzany jest reżim operacji antyterrorystycznej. Według portalu, spośród poległych funkcjonariuszy jeden służył w policji, a dwóch w Rossgwardii.

„Rossijskaja Gazieta” pisze o bandytach, choć z informacji wspomnianego portalu wynika, że celem byli islamistyczni bojownicy. Dwa dni temu w czasie operacji w pobliżu miejscowości Asinowskaja, w pobliżu granicy z Inguszetią, specnaz Federalnej Służby Bezpieczeństwa po walce zlikwidował dwóch bojowników, którzy mieli być powiązani z tak zwanym Państwem Islamskim. Kawkazkij Uzieł podał ich personalia – to Rustam Borczawszyli i Kazbek Bajdułajew.

Agencja Interfax przytacza informacje podane przez przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Twierdzi on, że wszyscy zlikwidowani w Groznym bojownicy przybyli spoza Czeczenii, a służby bezpieczeństwa otrzymały powiadomienie o ich pojawieniu się w kaukaskiej republice. „W Republice Czeczeńskiej dawno skończyliśmy z formacjami terrorystycznymi” – zapewnił na swoim kanale na Telegrami Kadyrow.

rg.ru/kavkaz-uzel.eu/interfax.ru/kresy.pl