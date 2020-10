5,4-tonowy Tallboy zdetonowany. Wybuch był odczuwalny w centrum Szczecina [+VIDEO]

Tallboy, jedna z największych bomb lotniczych II wojny światowej, zalegająca na dnie Kanału Piastowskiego między Szczecinem a Świnoujściem, została unieszkodliwiona. To największy niewybuch, jaki znaleziono na terenie Polski.

Brytyjska bomba lotnicza DP 12000-lb, zwana Tallboyem to jedna z największych bomb zrzucanych podczas II wojny światowej. Na dnie kanału Piastowskiego znaleziono ją we wrześniu ubiegłego roku podczas pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Brytyjczycy używali jej do rażenia celów o znaczeniu strategicznym. Jak podaje RMF FM, akcję neutralizacji szczecińskiego Tallboya określa się jako niespotykaną w skali Europy.

Na wtorek nurkowie minerzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zaplanowali neutralizację bomby, która miała przebiegać metodą deflagracji. Jak tłumaczył TVN24 chorąży marynarki Michał Jodłoski, jest to proces „oddziaływania na materiał wybuchowy innym materiałem wybuchowym i wkładką kumulacyjną”, bardziej dynamiczny niż spalanie, ale mniej dynamiczny niż detonacja. Wcześniej nurkowie minerzy wykonali między innymi rekonesans miejsca zalegania obiektu, niwelację dna i częściowe odsłonięcie górnej powierzchni korpusu bomby oraz wstępne ułożenie specjalnego pierścienia w osi bomby. Z wnętrza pierścienia wybierali urobek i powolnie zagłębiali go w dnie wokół tylnej części bomby. W ten sposób przygotowywali niewybuch do unieszkodliwienia.

Zneutralizowana poprzez deflagrację bomba miała być w następnych dniach usunięta z kanału, jednak nie wszystko przebiegło zgodnie z planem – we wtorek po południu Tallboy eksplodował. Saperzy liczyli się z takim obrotem sprawy – w promieniu jego rażenia nie było nikogo. Ewakuowano też 751 mieszkańców wyspy Karsibór i Ognicy na wyspie Wolin. Eksplozja oznacza także, że bomba przestała stanowić zagrożenie.

Jak podaje RMF FM, wybuch był odczuwalny nawet w centrum Szczecina. W wielu domach zatrzęsły się szyby.

Masa całkowita Tallboya to blisko 5,4 tony, w tym 2,4 tony materiału wybuchowego o zwiększonej sile działania. Bomby tego typu miały długość całkowitą 6,4 m, długość korpusu bez ogona 3,15 m oraz średnicę 0,96 m.

