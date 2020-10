Jarosław Kaczyński zagroził UE wetem w razie nacisków dotyczących praworządności

Jarosław Kaczyński zapowiedział zawetowanie przez Polskę budżetu UE oraz unijnego funduszu odbudowy po pandemii, jeśli wypłaty z nich miałyby zostać uzależnione od oceny praworządności.

Polska Agencja Prasowa omówiła we wtorek fragmenty wywiadu z prezesem PiS, który ma ukazać się w całości jutro w Gazecie Polskiej Codziennie. Jarosław Kaczyński zagroził w nim zawetowaniem unijnych decyzji, jeśli UE będzie „terroryzować pieniędzmi” Polskę.

Lider partii rządzącej wskazywał, że nawet w czasach PRL Polska miała możliwości wyłamywania się spod komunistycznego wzorca – jako przykłady przywoływał istnienie indywidualnych gospodarstw rolnych oraz działanie Kościoła katolickiego. „Czyli nawet w warunkach komunizmu pewne sfery ludzkiej wolności, możliwość wyboru, były do obronienia” – mówił Kaczyński.

„A dziś instytucje Unii Europejskiej, jej przeróżni urzędnicy, jacyś politycy, których Polacy nigdy nigdzie nie wybierali, żądają od nas byśmy zweryfikowali całą naszą kulturę, odrzucili wszystko, co dla nas arcyważne, bo im się tak podoba” – dodawał prezes PiS przekonując, że odbywa się to wbrew zapisom traktatowym oraz deklaracji Sejmu o suwerenności kulturowej. „Na takie działania nie będzie zgody. Będziemy bronić naszej tożsamości, naszej wolności, suwerenności za wszelką cenę. Nie damy się terroryzować pieniędzmi. Nasza odpowiedź na te działania będzie jasna: nie” – zapowiadał Jarosław Kaczyński wyjaśniając chwilę później, że oznacza to weto wobec budżetu UE i tzw. koronafunduszu.

„Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski” – mówił prezes PiS obiecując taką politykę wobec każdego, „kto będzie stosował wobec nas jakieś wymuszenia”. Jak twierdził, Polska jest „po dobrej stronie historii”, a na drodze do „upadku” są „ci, którzy chcą nam odebrać suwerenność, narzucić jakieś swoje widzimisię”.

Kresy.pl / wnp.pl