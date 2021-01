Zamieszki w Brukseli po śmierci czarnoskórego; zatrzymano ponad 100 osób [+VIDEO]

Belgijska policja zatrzymała 116 osób, w tym 30 nieletnich, po zamieszkach, które w środę wybuchły w Brukseli. Powodem nieporządków była śmierć Murzyna zatrzymanego przez policję.

Czarnoskóry 23-latek Ibrahim B. został zatrzymany w minioną sobotę. Według doniesień mediów do jego zatrzymania doszło na jednym z dworców w stolicy Belgii. Policjanci kontrolowali tam grupę osób, która ich zdaniem łamała przeciwepidemiczne obostrzenia. Ibrahim B. rzucił się do ucieczki, lecz został ujęty i zabrany na komisariat. Według belgijskich władz 23-latek zasłabł. Przewieziono go do szpitala, ale lekarze nie zdołali uratować jego życia.

Innego zdania byli demonstranci, którzy w środę zgromadzili się w Brukseli w liczbie około 500 domagając się wyjaśnienia śmierci Ibrahima B. Niektórzy z zebranych mieli ze sobą transparenty z napisem „Black Lives Matter”. Demonstracja początkowo była pokojowa – ludzie przeszli spod dworca, gdzie zatrzymano 23-latka, pod komisariat.

Absolute chaos on the streets of #Brussels, the home of the EU tonight as migrants rampage.

Później, według belgijskiej policji, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Około 50-100 osób, które zostały na demonstracji, zaczęło demolować witryny sklepów i uszkadzać samochody. Komisariat został podpalony, wybito w nim okno i wyłamano drzwi. W funkcjonariuszy rzucano petardami i butelkami. Rannych zostało kilku policjantów.

W pewnym momencie zagrożona była limuzyna wioząca króla Belgii Filipa I, która nie zmieniła trasy przejazdu pomimo zamieszek. Chuligani próbowali obrzucić ją kamieniami, lecz ochronili ją policjanci i odprowadzili w bezpieczne miejsce.

#KingPhilippe car attacked as migrants cause chaos in Brussels tonight.

W czwartek belgijska prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 116 osób biorących udział w zamieszkach, w tym 30 nieletnich. Cztery spośród nich, w tym dwoje nieletnich, wciąż pozostaje w areszcie. Trzy z przetrzymywanych osób są podejrzane o podpalenie. Czwarta osoba została oskarżona o wzniecanie zamieszek.

Belgijskie Comité P, niezależny organ nadzorujący służby policyjne, prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci 23-latka. Został wyznaczony koroner do przeprowadzenia sekcji zwłok, a także testów toksykologicznych. Prokuratura poinformowała, że ​​zabezpieczyła nagrania z monitoringu, zarówno z posterunku policji, jak i z miejsca zatrzymania mężczyzny.

