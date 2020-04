Zamieszki w Belgii pomimo zakazu zgromadzeń [+VIDEO]

Co najmniej 43 osoby zatrzymała belgijska policja po sobotnich zamieszkach w Anderlechcie.

Jak podaje portal Politico, do zamieszek doszło w związku ze śmiercią 19-latka, który uciekał skuterem przed policją. W piątek w nocy brukselska policja próbowała zatrzymać młodego mężczyznę do kontroli. Ten rzucił się do ucieczki i zginął uderzając w inny policyjny samochód. Jak podano, zmarły miał na imię Adil. Po jego śmierci pojawiły się wezwania do protestów pomimo zakazu zgromadzeń obowiązującego z powodu epidemii koronawirusa.

Zamieszki wybuchły w sobotę po południu w mieście Anderlecht należącym do aglomeracji brukselskiej. Grupy młodych ludzi rzucały kamieniami i kawałkami szkła w policjantów. W pewnym momencie jeden z uczestników zamieszek oddał trzy strzały w powietrze z pistoletu skradzionego funkcjonariuszom.

#Belgium: Riots in #Anderlecht after a 19 year old was killed in a police chase Friday evening #Brussels pic.twitter.com/Dnwdc4ObuQ — Lucas Webber (@LucasADWebber) April 11, 2020

Według burmistrza Anderlechtu około godziny 20. w sobotę sytuacja była już „pod kontrolą”, ale około godziny 22. doszło do kolejnej eskalacji przemocy. Kamieniami obrzucono komisariat policji, ale policja szybko spacyfikowała napastników.

[Émeutes à #Anderlecht]

La police utilise des lances à eau pour disperser les émeutiers. pic.twitter.com/rQdxyWhZzF — Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) April 11, 2020

Rodzina zabitego nastolatka wezwała do zachowania spokoju i zapewniła, że nie stała za wezwaniami do protestów.

Jak poinformował rzecznik prokuratury w Brukseli, w sprawie śmierci Adila wszczęto śledztwo.

W związku z zamieszkami zatrzymano co najmniej 43 osoby.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Zamieszki w Brukseli po awansie Maroka do mundialu [+VIDEO]

Kresy.pl / Politico