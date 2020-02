Matteo Salvini został pozbawiony immunitetu i stanie przed sądem za niewpuszczenie imigrantów na ląd

Matteo Salvini został pozbawiony immunitetu i stanie przed sądem. Chodzi o przetrzymywanie na statku włoskiej Straży Przybrzeżnej w związku z decyzją lidera Ligi 131 uratowanych na morzu imigrantów. Senat podjął decyzję w środę.

Głosowanie w Senacie odbyło się w związku ze sprawą z lipca zeszłego roku– rozstrzygnęło ono czy Salvini będzie odpowiadał przed sądem za zakaz sprowadzenia na ląd 131 uratowanych na morzu imigrantów ze statku włoskiej Straży Przybrzeżnej Gregoretti. Zgodził się wtedy na ich zejście na ląd po 6 dniach, gdy pięć krajów Unii Europejskiej i włoski episkopat zadeklarowały gotowość przyjęcia migrantów.

Na początku miesiąca informowaliśmy o wytoczeniu Salviniemu kolejnego procesu ws. niewpuszczenia imigrantów na ląd i jego na tę wiadomość rekcji. Napisał wtedy na Twitterze: Otrzymałem kolejny wniosek procesowy, ponieważ w sierpniu zablokowałem lądowanie nielegalnych imigrantów ze statku hiszpańskiej organizacji pozarządowej. Od tej pory wszyscy próbują mnie zatrzymać i przestraszyć: obiecuję, że się nie poddam i nigdy się nie poddam! Na Facebooku opublikował filmik w którym przekonywał: Czy zaryzykuję kolejny proces za ochronę włoskich granic? Zrobiłem to, zrobiłbym to jeszcze raz i zrobię to ponownie: jeśli będę musiał bronić swojego kraju, nie boję się niczego ani nikogo (…) 12 lutego, będzie to środa, Senat zdecyduje o pierwszym z tych procesów (…) Poproszę o wysłanie mnie na rozprawę, stawię się tam elegencki i dobrze ogolony, aby wysłuchać słów sędziego (…) Osąd ludu to nie jest dwóch sędziów z tysięcy i tysięcy.

Senat 12 lutego zdecydował o pozbawieniu Salviniego immunitetu, dlatego może on teraz stanąć przed sądem – będzie odpowiadał za porwanie i jest zagrożony nawet 15-letnim więzieniem. Mimo to przekonuje, że chce przed sądem udowodnić, że bronił kraju. Przed Sentatem mówił:

Czy obrona honoru, bezpieczeństwa i godności Włoch jest obowiązkiem polityka czy przestępstwem, zasługującym na 15 lat więzienia? Chcę, żeby ktoś w końcu zakończył tę surrealistyczną dyskusję. (…) Zostałem oskarżony o porwanie. Jestem poszukiwany. Poszukiwany za uprowadzenie.

Wcześniej były wicepremier opublikował na Facebooku swoje zdjęcie, gdzie wcale nie wygląda na zmartwionego, z podpisem:

Jestem gotowy stanąć przed Senatem z wysoko podniesioną głową i z czystym sumieniem tego, który bronił swojej ziemi i swoich ludzi. „Jeśli człowiek nie jest gotowy walczyć o swoje idee, to albo jego idee nie sa nic warte, albo on nie jest nic wart”.