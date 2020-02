„Zrobię to jeszcze raz”. Salvini odpowiada na wytoczenie mu nowego procesu ws. imigrantów

Włoski senat będzie głosował nad zgodą na dalsze postępowanie przeciwko Salviniemu ws. imigrantów. Wystąpił o nią sąd w Palermo. Chodzi o przetrzymywanie w związku z decyzją lidera Ligi 164 imigrantów na statku hiszpańskiej organizacji pozarządowej Open Arms. Salvini odpowiada: „Zrobię to jeszcze raz”. O sprawie informuje włoski portal tg24.sky.it.

Salviniemu postawiono zarzut zaniechania czynności urzędowych w związku z trwającym dwadzieścia dni brakiem zgody na wypuszczenie na ląd imigrantów z pokładu statku hiszpańskiej organizacji pozarządowej Open Arms w sierpniu 2019 roku, kiedy pełnił funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych. Salvini odpowiedział na Twitterze:

Otrzymałem kolejny wniosek procesowy, ponieważ w sierpniu zablokowałem lądowanie nielegalnych imigrantów ze statku hiszpańskiej organizacji pozarządowej. Od tej pory wszyscy próbują mnie zatrzymać i przestraszyć: obiecuję, że się nie poddam i nigdy się nie poddam!

⚠️ NUOVA RICHIESTA DI PROCESSO!

Mi è arrivata un’altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una ONG spagnola.

Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai!!! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 1, 2020

To kolejne takie śledztwo przeciwko liderowi Ligi i sentarowi. Aby mogło być kontynuowane potrzebna jest zgoda izby parlamentu w której zasiada. Głosowanie w Senacie w podobnej sprawie z lipca zeszłego roku odbędzie się 12 lutego – rozstrzygnie ono czy Salvini będzie odpowiadał przed sądem za zakaz sprowadzenia na ląd 131 uratowanych na morzu imigrantów ze statku włoskiej Straży Przybrzeżnej Gregoretti. Zgodził się wtedy na ich zejście na ląd po 6 dniach, gdy pięć krajów Unii Europejskiej i włoski episkopat zadeklarowały gotowość przyjęcia migrantów.

W styczniu na osądzenie polityka wyraziła zgodę senacka komisja do spraw immunitetu. Salvini zaznacza, że chce stanąć przed sądem, bo bronił granic Włoch.

Lider Ligi umieścił swój komentarz na Facebooku:

Czy zaryzykuję kolejny proces za ochronę włoskich granic? Zrobiłem to, zrobiłbym to jeszcze raz i zrobię to ponownie: jeśli będę musiał bronić swojego kraju, nie boję się niczego ani nikogo (…) 12 lutego, będzie to środa, Senat zdecyduje o pierwszym z tych procesów (…) Poproszę o wysłanie mnie na rozprawę, stawię się tam elegencki i dobrze ogolony, aby wysłuchać słów sędziego (…) Osąd ludu to nie jest dwóch sędziów z tysięcy i tysięcy, które śledzą Camorrę, złodziei i handlarzy narkotyków. Ktoś wstaje rano i myśli: co może zrobić, aby ścigać Salviniego, nie mówię, aby prześladować, ale ścigać Salviniego? Są prokuratorzy, prokuratorzy i sędziowie, którzy śledzą mnie od lat.

Na wiecu koło Modeny Salvini oświadczył: To wszystko są procesy polityczne, których się nie boję, a wręcz dodają mi one jeszcze więcej woli do pracy. (…) Procesy należy wytoczyć tym politykom, którzy pozwolili na inwazję na nasz kraj. Ja bronię interesów mojego kraju, bezpieczeństwa, zdrowia, dobrobytu naszych dzieci, a zatem ostatnia rzecz, jaka by mnie martwiła, to te procesy. Pójdę z podniesioną głową do tych sądów.

Statek Open Arms kontynuuje akcje ratunkowe na Morzu Śródziemnym. W sobotę otrzymał zgodę od MSW w Rzymie na wpłynięcie do portu Pozzallo na Sycylii. Na jego pokładzie jest 363 migrantów uratowanych w ostatnich dniach.

