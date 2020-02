Europejskie Stowarzyszenie Żydów chce wprowadzenia lekcji o antysemityzmie

Europejskie Stowarzyszenie Żydów przedstawiło swój plan na „rozbicie antysemityzmu” – informuje The Times of Israel. Plan został przedstawiony na corocznej konferencji w Paryżu.

Liderzy środowisk żydowskich z całej Europy spotkali się we wtorek w Paryżu. Rozmawiali oni na temat walki z antysemityzmem i wzywali do zaadoptowania strategii, która ma być „antidotum na coraz częstsze ataki na Żydów” – pisze The Times of Israel.

Plan przedstawiony na konferencji wzywa europejskie kraje do przyjęcia definicji Holokaustu zgodnej z Międzynarodowym Porozumieniem Pamięci Holokaustu. Kraje miałyby wysunąć specjalnych przedstawicieli do walki z antysemityzmem, wprowadzić obowiązkowe lekcje z antysemityzmu i wprowadzić w prawie zakaz antysemickich symboli.

„Jako żydowskie środowiska, nie jesteśmy w stanie samy wyplenić antysemityzmu” mówił Rabbi Menachem Margolin podczas obrad.

„Po dwudziestu latach radzenia sobie z tym tematem, doszedłem do wniosku, że nie ważne jak wiele szkół odwiedzimy i ile delegacji wyślemy to Auschwitz, to kropla w morzu potrzeb” – kontynuował. „Zdecydowaliśmy, że drogą do zwalczenia antysemityzmu jest przeniesienie odpowiedzialności na europejskie rządy”.

Ponad 200 osób brało udział w dwudniowej konferencji zatytułowanej „Żydzi w Europie: Zjednoczeni dla lepszej przyszłości. Spotkanie odbyło się w Europejskim Centrum Judaizmu w Paryżu.

Tydzień przed konferencją, Jan Tomasz Gross udzielił wywiadu francuskiemu dziennikowi „La Croix”, w którym dominującym tematem był rzekomy polski antysemityzm. Powiedział m.in., że dopiero na pewnym etapie swojej działalności zaczął twierdzić, że wielu Polaków uczestniczyło w holocauście. Przyznał, że przeświadczenia o tym, że polskie społeczeństwo w czasach II wojny światowej było „głęboko antysemickie”, nabrał po zapoznaniu się ze wspomnieniami Władysława Bartoszewskiego. Z kolei odnosząc się do swojej książki „Sąsiedzi”, na łamach której oskarżył Polaków o mord na Żydach w Jedwabnem, powiedział, że choć początkowo wydawało mu się, że wielu Polaków jedynie skorzystało materialnie na prześladowaniach Żydów, to później doszedł do wniosku, że „aktywnie uczestniczyli oni w mordowaniu Żydów”.

„Uczestnictwo polskich katolików w prześladowaniu i morderstwach swych współobywateli żydowskich było zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w całym kraju” – powiedział Gross. Twierdził też, że „archiwa Kościoła nie są otwarte dla niezależnych historyków”. Dodał jednak, że „nie jest to potrzebne” do zdobycia wiedzy na ten temat, „ponieważ działo się to na oczach wszystkich”.

The Times of Israel/Kresy.pl